Sejm zajmie się m.in. projektem o "czternastej emeryturze" oraz propozycją zmian przepisów o TK

Sejm zbierze się w środę na trzydniowym posiedzeniu; zajmie się m.in. projektem o wprowadzeniu na stałe tzw. czternastej emerytury i projektem o zmianach w TK dotyczących m.in. kwestii pełnego składu Trybunału. Zaplanowano też wystąpienie szefa Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka.

W Sejmie ma się także odbyć drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP, przewidującego m.in. wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 rocznego PKB finansowania potrzeb obronnych. Posłowie zajmą się też przepisami ws. zniesienia opłat na publicznych autostradach. Zaplanowane jest m.in. głosowanie nad uchwałą Senatu o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad - opublikowanego we wtorek na stronach Sejmu - posiedzenie rozpocznie się w środę o godz. 10. Posłowie przeprowadzą pierwsze rządowego projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To regulacja zakładająca wprowadzenie wypłaty tzw. czternastej emerytury na stałe. Drugie czytanie ma się odbyć w piątek.

Czternasta emerytura przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę", czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. "Czternastkę" otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie. Od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Zgodnie z założeniami nowych przepisów, laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych w Polsce ze szkół publicznych i niepublicznych. Projekt przewiduje również możliwość przekazania nauczycielom szkół publicznych bonów o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup komputera, który będzie przysługiwał raz na 5 lat. Drugie czytanie również zaplanowano na piątek.

Sejm zajmie się także rządowym projektem zmiany tzw. specustawy przesyłowej; projekt rozszerza ją o szereg projektów rozbudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej o linie 110 kV i wyższych napięć. Projekt zakłada też zniesienie ograniczenia czasowego obowiązywania ustawy. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych; wnioskodawcą projektu jest minister klimatu i środowiska. Zgodnie z projektem nowelizacji do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Projekt zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

Sejm ma też kontynuować prace nad projektem ustawy o świadczeniu wspierającym, przygotowanym przez resort rodziny i polityki społecznej. Świadczenie ma wesprzeć osoby mające największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem, świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

Propozycja MRiPS zakłada, że świadczenie wspierające przysługiwać będzie w wysokości od 50 proc. do 200 proc. renty socjalnej - zależnie od poziomu potrzeby wsparcia. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień prac Sejmu rozpocznie się od wystąpienia przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka. Ukraiński polityk przyjedzie do Polski dzień wcześniej, czyli w środę i będzie rozmawiał z marszałek Sejmu Elżbietą Witek.

Izba będzie również kontynuowała prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o projekt złożony przez posłów PiS w Sejmie 7 kwietnia ubiegłego roku, który przewiduje zmianę art. 216 ust. 5 Konstytucji RP przez wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 rocznego PKB finansowania potrzeb obronnych.

Zakłada też dodanie rozdziału XI a pt. "zagrożenie bezpieczeństwa państwa", umożliwiającego w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium RP lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego przejęcie przez skarb państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany do finansowania lub wspierania napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo albo działań związanych z tą napaścią.

Zmiana konstytucji wymaga co najmniej większości 2/3 w Sejmie i bezwzględnej większości w Senacie.

Posłowie mają także kontynuować prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. We wtorek propozycję pozytywnie zaopiniowały połączone sejmowe komisje - obrony oraz polityki społecznej i rodziny. Projekt zakłada, że wszyscy poszkodowani weterani będą mogli otrzymać specjalny dodatek - również ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty inwalidzkiej. Proponowane zmiany będą dotyczyły osób, którym odpowiedni organ przyznał status weterana poszkodowanego. Wysokość dodatku dla weteranów poszkodowanych uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu.

W czwartek późnym wieczorem posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie takie opłaty funkcjonują na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica.

Natomiast nadal będzie pobierana przez Szefa KAS opłata elektroniczna od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad - wskazano w uzasadnieniu. Według uzasadnienia, w wyniku rezygnacji z odpłatności autostrad od samochodów osobowych przychody z opłat ulegną zmniejszeniu o ok. 230 mln złotych średniorocznie w perspektywie 10 lat.

W ostatnim dniu posiedzenia - w piątek - Sejm ma zająć się m.in. poselskim projektem noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projekt ten posłowie PiS złożyli w Sejmie na początku maja. We wtorek przyjęcie projektu zarekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Propozycja zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego - z 2/3 liczby sędziów Trybunału, czyli 10 - do dziewięciu sędziów, a także zmniejszenie liczby sędziów koniecznych do pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów. Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.

Od miesięcy w TK trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezesa TK, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się Trybunału w pełnym składzie. Problem z zebraniem pełnego składu związany jest z tym, że według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja Przyłębskiej - jako prezesa TK - upłynęła po 6 latach, czyli 20 grudnia 2022 r. i jednocześnie nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Według samej Przyłębskiej, a także premiera Mateusza Morawieckiego i części ekspertów, jej kadencja upływa w grudniu 2024 r. - razem z końcem kadencji Przyłębskiej jako sędzi TK.

W piątek wieczorem posłowie mają przeprowadzić głosowania nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw.

Zaplanowane jest m.in. głosowanie nad uchwałą Senatu o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. 14 kwietnia ustawę - autorstwa posłów PiS - uchwalił Sejm; 11 maja odrzucił ją Senat. By ustawa trafiła do prezydenta, Sejm musi odrzucić stanowisko Senatu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Projektem zakłada powołanie Komisji, która ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki. Decyzje, które mogłaby podejmować komisja, to m.in.: uchylenie decyzji administracyjnej wydanej w wyniku wpływów rosyjskich, wydanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi do 10 lat oraz cofnięcie i zakaz poświadczania bezpieczeństwa na 10 lat.