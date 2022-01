Sejm zajmie się m.in. tarczą antyinflacyjną 2.0 i wnioskiem o odwołanie ministra sportu

Sejm w środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie; zajmie się projektem tarczy antyinflacyjnej 2.0, który zakłada m.in. obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. oraz na żywność i gaz do 0 proc. Posłowie zajmą się też wnioskiem KO o odwołanie ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

Jak wynika ze wstępnego harmonogramu obrad Sejmu, posłowie mają zacząć pracę od przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Chodzi o tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0, którą we wtorek przyjął rząd. Zakłada ona obniżkę VAT-u na paliwo do 8 proc. Według wyliczeń Kancelarii Premiera, będzie to oznaczać obniżkę jego ceny na stacjach paliw o ok. 60-70 groszy na litrze, a gazu LPG o ok. 40 groszy na litrze. Ponadto, tarcza zakłada obniżkę VAT-u na żywność do 0 proc., co - zdaniem Kancelarii Premiera - doprowadzi do oszczędności gospodarstwa średnio 45 zł miesięcznie.

Zgodnie z tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0 obniżony zostanie VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Drugie czytanie projektu ustawy ws. tarczy antyinflacyjnej zaplanowano na czwartek.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu zmiany ustawy - Prawo oświatowe. Zgodnie z projektem nowelizacji, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Projektowana nowelizacja zmierza m.in. do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Sejm ma też przeprowadzić drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że do końca 2023 r. ochroną taryfową objęte zostaną m.in. szpitale, szkoły, żłobki, przedszkola czy domy dziecka. Oznacza to, że instytucje te będą płaciły za gaz według takich stawek, jak odbiorcy indywidualni.

Projekt przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia-31 grudnia 2022 r. Cena ta ma charakter ceny maksymalnej, co oznacza, że wobec odbiorców, którzy wcześniej zawarli umowę z dostawcą, przewidującą niższą cenę, stosuje się tę niższą cenę do czasu wygaśnięcia umowy - zaznaczyło CIR. W przypadku, gdyby w trakcie 2022 r. doszło do obniżek cen i przedsiębiorcy zaczęliby oferować ceny niższe niż w taryfie sprzedawcy z urzędu, to zastosowanie będą miały niższe ceny.

Kolejny punkt prac Sejmu to drugie czytanie projektu nowelizacji Prawa energetycznego. Projekt dotyczy prawa odmowy świadczenia usług dystrybucji gazu przez podmiot, wchodzący w skład przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo, czyli prowadzącego jednocześnie dystrybucją i sprzedażą gazu. Przy czym chodzi o sieci gazowe zasilane wyłącznie ze źródeł lokalnych i niepołączonych z innymi sieciami.

Obecnie operator takiej sieci ma prawo odmowy świadczenia usług dystrybucji innemu podmiotowi, a dopiero potem może zwrócić się do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie odpowiedniej decyzji. Może ją potem zaskarżyć do sądu antymonopolowego, a następnie przysługuje mu jeszcze prawo do apelacji. Do czasu wydania prawomocnej decyzji, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku świadczenia usług dystrybucji. Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług w zakresie dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia przed taką odmową.

Sejm ma też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o dokumentach paszportowych, zgodnie z którym powstanie nowy rejestr paszportowy, zniknie papierowa wersja wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, a granica wieku, od której wydawane są paszporty z 10-letnim terminem ważności i podpisem zostanie obniżona do 12 lat.

Posłowie zajmą się też wnioskiem KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. KO złożyła wniosek o odwołanie Bortniczuka na początku grudnia. Informując o złożeniu wniosku, szef klubu KO Borys Budka zwracał uwagę na bulwersujące opinię publiczną doniesienia dotyczące byłego wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Premier Mateusz Morawiecki pod koniec grudnia odwołał Łukasza Mejzę z funkcji wiceministra sportu. Mejza nadal pozostaje posłem niezrzeszonych.

We wniosku posłowie napisali, że Bortniczuk "kierując się tylko znanymi sobie powodami, nieujawnionymi szerzej opinii publicznej, rekomendował na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Łukasza Mejzę".

Sejm ma się zająć też trzema poselskimi projektami dotyczącymi upraw konopi innych niż włókniste oraz nadzoru nad tymi uprawami.

Pierwszy poselski projekt nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - który ma uzasadniać poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko - umożliwia uprawę konopi, innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. Zgodnie z zapisami tego projektu na uprawę i ich zbiór trzeba by otrzymać zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (opłata za złożenia wniosku to 750 zł, a za zmianę wniosku - 350 zł). Uprawa miałaby się odbywać pod nadzorem wideo i byłaby objęta systemem sygnalizacji nieuprawnionego dostępu. Dodatkowo rośliny miałyby być objęte technologią zdalnego (radiowego) nadzoru obiektów RFID (Radio-frequency identification).

W projekcie wskazano minimalne wymagania infrastrukturalne, jakie powinno spełniać miejsce prowadzenia upraw i zbioru takich konopi m.in. hala o wymiarach adekwatnych do wielkości uprawy, wyposażona w system oświetleniowy, wentylację oraz system nawadniania, suszarnia, magazyn i miejsce do konfekcjonowania, laboratorium z wyposażeniem do oceny jakości roślin i suszu.

Instytut musiałby prowadzić odpowiednią dokumentację uprawy, zabezpieczać uprawę przed kradzieżą lub zniszczeniem, przed dostępem osób nieuprawnionych. Musiałby także ustanowić system kontroli nad uprawą, obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane z ochroną uprawy, a także wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji roślin uprawianych oraz zniszczonych oraz magazynowanie i konfekcjonowanie.

W projekcie zaplanowano zmianę definicji "konopi włóknistych" oraz "ziela konopi innych niż włókniste" i "żywicy konopi".

Drugi projekt poselski - którego uzasadnienie ma przedstawić posłanka KO Urszula Zielińska - o konopiach włóknistych dotyczy określenia zadań organów administracji publicznej oraz obowiązków innych podmiotów w odniesieniu do uprawy, przetwarzania, przerobu, obrotu i posiadania konopi włóknistych i produktów pochodnych.

Trzeci projekt - uzasadniać ma go Paulina Matysiak z Lewicy - wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcia "stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stanu upojenia tetrahydrokannabinolem", które są analogiczne do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości. Ponadto umożliwia pacjentom przyjmującym produkty lecznicze sporządzone z konopi innych niż włókniste przetwarzania i przerabiania na własny użytek tych produktów leczniczych.

W głosowaniu posłowie rozstrzygną m.in. czy Izba wysłucha informacji prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji prowadzonych z Republiką Czeską w sprawie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów oraz działań rządu zmierzających do zakończenia sporu.