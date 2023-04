Sejm zapoznał się z informacją o orzecznictwie TK; Trybunał krytykowała opozycja

Sejm zapoznał się w piątek wieczorem z informacją o działalności i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2021 r. Trybunał oraz nieobecność w Sejmie prezes TK krytykowali posłowie opozycji; PiS oceniał, że stanowisko opozycji kwestionujące TK, to "postawa antypaństwowa".

"W imieniu klubu muszę wyrazić zrozumienie dla decyzji prezes TK, o nieuczestniczeniu w posiedzeniu i komisji, i posiedzeniu Sejmu poświęconych zapoznaniu się z informacją. Rozumiemy tę decyzję" - powiedział poseł Marek Ast (PiS). Jak dodał zwracając się do posłów opozycji "wcześniejsze doświadczenia niestety pokazywały, że nie dość, iż używaliście państwo sformułowań obraźliwych dla prezes TK, to kwestionowaliście jej status".

Ocenił, że stanowisko opozycji, "jest to postawa mocno antypaństwowa". "Instytucja, która działa w oparciu o ustawy i konstytucję, konstytucyjny organ RP, nie powinna być kwestionowana przez posłów, bo to psuje państwo, a czynicie to już drugą kadencję" - mówił Ast. Zaznaczył, że "stąd też nieobecność prezes TK i ewentualnie innych osób, które reprezentowałyby Trybunał".

Arkadiusz Myrcha (KO) odpowiadał, że wyznaczenie debaty na ten temat "w piątkowy wieczór, przy niemal pustych ławach poselskich, pokazuje, że to większość parlamentarna ma pogardliwy stosunek do instytucji sądu konstytucyjnego". "Jak możemy mówić o debacie na temat orzecznictwa TK, kiedy tak naprawdę tego orzecznictwa nie ma" - dodał.

Także Katarzyna Ueberhan (Lewica) mówiła, że "TK nie działa i nie orzeka". "Jaka praca, taka informacja" - dodała.

"Mój klub absolutnie odrzuca to sprawozdanie. Kwestionujemy cały szereg zjawisk, które w TK się pojawiają, krytykujemy nie od dzisiaj. Uważamy, że przed nami w nieodległej przyszłości wielkie wyzwanie naprawy tej niezwykle ważnej, istotnej i potrzebnej polskiemu porządkowi prawnemu instytucji" - podkreślił Krzysztof Paszyk (KP-PSL).

Również przedstawiciele kół Konfederacji i Polski 2050 krytykowali działalność Trybunału.

Pytania o sytuację w TK i status prezes Trybunału Julii Przyłębskiej w trakcie debaty zadało kilkunastu posłów opozycji. "Powziąłem informację, że pytania, które na początku uznaliśmy jako retoryczne lub wygłaszane sobie a muzom, mogą doczekać się odpowiedzi, bo podobno pani prezes udzieli odpowiedzi na pytania na piśmie" - poinformował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Nad informacją TK nie przeprowadza się głosowania w Sejmie.

Wcześniej - w początkach marca br. - o informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 r. dyskutowały sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz ustawodawcza. Wtedy prowadzący obrady Marek Ast odczytał pismo, które w związku z posiedzeniem komisje otrzymały z TK.

"Podtrzymując wyrażone w ubiegłym roku stanowisko, prezes TK, kierując się koniecznością ochrony Trybunału przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, również przez część przedstawicieli władzy ustawodawczej, nie weźmie udziału w planowanym na 6 marca br. wspólnym posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji ustawodawczej poświęconym przedłożonej Sejmowi przez prezesa TK 16 grudnia 2022 r. informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 r." - głosiło pismo odczytane w marcu przez Asta.

W tamtym, podpisanym przez szefa gabinetu prezes TK Marcina Komana piśmie dodano, że przedkładając w grudniu zeszłego roku informację za rok 2021, prezes TK zrealizowała obowiązek wynikający z ustawy o organizacji i trybie postępowanie przed TK. "Niestety, doświadczenia ostatnich lat pokazały, że rzeczową i merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem TK z udziałem części przedstawicieli Sejmu zastępują często, nie mające precedensu, ataki na Trybunał Konstytucyjny oraz sędziów Trybunału. Styl debaty naruszał często w poprzednich latach kanon kultury rozmowy" - napisano w odczytanym wówczas piśmie.