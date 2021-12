Sejm: Zawisza: projekt o uprawnieniach covidowych dla pracodawców trzeba będzie poprawić

Projekt o uprawnieniach covidowych dla pracodawców trzeba będzie poprawić – oceniła w czwartek posłanka Lewicy Marcelina Zawisza.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy, który ma wyposażyć pracodawców w instrument weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników w czasie pandemii. W projekcie zapisano m.in. możliwość żądania przez pracodawcę okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Projekt przewiduje też możliwość delegowania do pracy poza stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy.

Odnosząc się do wypowiedzi posła sprawozdawcy Czesława Hoca (PiS), że projekt jest wyważony, koncyliacyjny i, "mówiąc kolokwialnie, lightowy", Zawisza powiedziała, że projekt jest "za bardzo ostrożny, za bardzo koncyliacyjny".

"Musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale rząd również musi wziąć odpowiedzialność. Ten projekt trzeba będzie poprawić. W tym momencie nie realizuje on swojego podstawowego cel, tzn. nie doprowadzi do tego, że będziemy mówić po jego wprowadzeniu, że żyjemy w bezpieczniejszym kraju" - powiedziała posłanka Lewicy.

"Nie ma żadnych zębów w tej ustawie. Nie da się z tymi pracownikami, którzy odmówią testowania, szczepienia czy okazania certyfikatu ozdrowieńca, nic zrobić" - dodała.