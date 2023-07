Sejm: Ze względu na uwagi Biura Legislacyjnego, nowela ustawy o ochronie zabytków – na następnym posiedzeniu

W czwartek sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ze względu na sygnalizowane kontrowersje oraz uwagi Biura Legislacyjnego, szczegółowe prace zostaną prowadzone podczas następnego posiedzenia Sejmu.

Uzasadniając proponowane zmiany, poseł Jarosław Sachajko z Kukiz'15 zaznaczył, że "ustawa zakłada wprowadzenie nowych oraz zmianę niektórych istniejących przepisów regulujących amatorskie poszukiwania zabytków w Polsce". "Celem ustawy jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego poprzez wyłączenie z amatorskich poszukiwań miejsc pozostających pod ochroną konserwatorską, a także miejsc pochówków, miejsc kaźni i pomników zagłady. Proponowane zmiany, zgodnie z zapisami ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, umożliwią także włączenie dużych grup społecznych w polski system ochrony dziedzictwa kulturowego i archeologicznego" - wyjaśnił.

"Tak stosunkowo młoda i specyficzna dziedzina aktywności społecznej, jaką jest ogólnie pojęte poszukiwanie zabytków, wymaga od państwa stworzenia optymalnego systemu prawnego. Postępujący wzrost zainteresowania tą dziedziną nie może pozostać niezauważony przez ustawodawcę. Obecny system prawny okazał się niewystarczający wobec postępujących zmian kulturowych, środowiskowych oraz rozwijającej się cyfryzacji. Stąd zachodzi istotna potrzeba wprowadzenia nowych norm prawnych" - podkreślił.

Poseł Sachajko zaznaczył także, że "wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, w tym utworzenia rejestru poszukiwań, będzie miało wymierny pozytywny wpływ na funkcjonowanie zarówno obywateli, jak i organów administracji publicznej. "Ustawa, w szczególności przez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych w postaci aplikacji cyfrowej do obsługi zgłoszeń poszukiwań, stworzy lepsze warunki do sprawnego zarządzania informacjami na temat zabytków ruchomych i nieruchomych, odkrywanych w trakcie poszukiwań". "Projekt dotyczy szerokiej grupy obywateli szacowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na liczbę ok. 100 tys. osób i zapewnia włączenie ich do systemu poszukiwań z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego. Według strony społecznej przyjęte rozwiązanie będzie ważne dla grupy szacowanej na ok. 200-250 tys. osób, organizacji zrzeszających pasjonatów poszukiwań, zabytków, historii i jej materialnych świadectw - obywateli różnej płci, w różnym wieku o zróżnicowanym wykształceniu, pozycji materialnej i zawodowej, realizujących pasję poszukiwań przy pomocy detektorów metali. Proponowana regulacja wpłynie ponadto na efektywność pracy administracji publicznej" - powiedział.

Wskazał także, że "proponowane przepisy precyzują przedmiot ochrony, nie tylko go nazywając, ale także ustanawiając określone strefy ochronne". "Dla skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego jest to niezwykle istotne, bo system zakłada również penalizację ingerencji poszukiwacza w substancję chronionego zabytku. W przepisach ustawy przewidziano także obowiązek ministra ds. kultury i dziedzictwa narodowego do nieodpłatnego udostępniania i upowszechniania informacji przestrzennej dotyczącej obszarów pozostających pod ochroną. Efektem założeń proponowanego w nowych zapisach ustawy systemu jest cyfrowe graficzne przedstawienie na mapie tych danych, dostępne w aplikacji cyfrowej" - zaznaczył Sachajko.

W czasie dyskusji wiceminister kultury, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin zaznaczył, że "jeśli chodzi o opinię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest życzliwość wobec tego projektu". "Po pierwsze odnosimy wrażenie, że legislator od dwudziestu lat nie zauważał dynamiki rozwoju społecznego, jakim jest zjawisko pojawiania się pasjonatów, coraz lepiej też wyedukowanych, którzy po prostu chcą się zajmować poszukiwaniem zabytków i tym się zajmują" - wyjaśnił.

Wiceszef MKiDN zaznaczył, że "szacujemy to na grupę 100 tysięcy osób, choć sami, zorganizowani eksploratorzy szacują do nawet ćwierć miliona osób". "Jest to zjawisko społeczne, którego nie sposób nie zauważyć i wolelibyśmy, aby to zjawisko podlegało jakimś regulacjom prawnym, które zabezpieczają te zabytki archeologiczne" - powiedział.

Wskazał także, że "drugą wartością, która jest przedmiotem troski Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są zabytki archeologiczne - ich bezpieczeństwo, trwałość, podchodzenie do nich z pietyzmem i zabezpieczenie przed ewentualnymi zagrożeniami" - wyjaśnił Jarosław Sellin.

Zwrócił także uwagę na dookreślenie przepisów karnych. "Jeżeli ktoś przekracza bariery wyznaczone w tej ustawie, będzie wiedział, jakimi karami to grozi" - wskazał. Ponadto odniósł się do kwestii nagród, oceniając, że jest to "kwestia rzeczywiście delikatna i dosyć trudna". "Minister ma dużą ochotę wręczać te nagrody. Badacze, detektoryści i eksploratorzy odnajdują cudowne rzeczy. Jeżeli uczciwie to zgłoszą i przekażą, to naszym zdaniem nagroda się należy. Obecnie bowiem obowiązuje zasada, że nagradza się tylko tych, którzy odnaleźli coś przypadkowo, zaś jeżeli ktoś legalnie poszukuje i coś odnajdzie, to mu się nagroda nie należy. Naszym zdaniem nie jest to właściwie" - wyjaśnił.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwrócił m.in. uwagę m.in. na "nieścisłość wynikającą z faktu, że zmiana piąta dotycząca art. 36b wskazuje bardzo wyraźnie, że poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych dokonywane jest pod warunkiem spełnienia dwóch warunków - zgody właściciela i dokonaniu zgłoszenia do poszukiwań". "Natomiast w przypadku zmiany czwartej wprowadzacie państwo przy okazji zabytków poszukiwanych na obszarach morskich dodatkowy warunek związany z pozwoleniem dyrektora Urzędu Morskiego. Te dwa przepisy ze sobą się kłócą" - ocenił.