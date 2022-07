Sejm: Złożony przez Solidarność obywatelski projekt tzw. emerytur stażowych - w komisji

Złożony przez NSZZ Solidarność obywatelski projekt ustawy o tzw. emeryturach stażowych jest w planie prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na II półrocze - poinformowało w czwartek Centrum Informacyjne Sejmu odpowiadając na zarzuty o "mrożeniu" projektu.

To odpowiedź na list przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, w którym zarzucił jej zamrożenie prac nad obywatelskim projektem.

"Marszałek Sejmu niezwłocznie po złożeniu obywatelskiego projektu dotyczącego tzw. emerytur stażowych i otrzymaniu opinii Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego, nadała projektowi numer druku oraz skierowała go do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie zaplanowała jego rozpatrzenie w porządku obrad, co nastąpiło 15 grudnia 2021 r. (pierwsze czytanie)" - podało CIS w komunikacie na stronie internetowej Sejmu.

"Warto dodać, że pomimo złożonego w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu już na tym etapie prac, za dalszym jego procedowaniem w Komisji opowiedziała się przytłaczająca większość posłów - 426 na 444 biorących udział w głosowaniu" - podkreśliło CIS w odpowiedzi.

"W związku z powyższym omawiany projekt ustawy obecnie jest w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jak wynika z planu prac tej Komisji na II półrocze 2022 r., jest w nim ujęte rozpatrzenie projektu obywatelskiego" - zaznaczyło Centrum.

Przypomniało w komunikacie, że zgodnie z regulaminem Izby komisje sejmowe są organami Sejmu ze swoimi własnymi uprawnieniami, przewodniczącym, prezydium oraz określonym trybem procedowania.

"Po sporządzeniu przez Komisję sprawozdania projekt trafi ponownie pod obrady plenarne" - zapewniło CIS.

Duda jako inicjator obywatelskiego projektu domagał się pilnego odblokowania prac nad projektem i pilnego procedowania projektu prezydenckiego - "tak, aby były one punktem wyjścia do wypracowania możliwie najlepszego rozwiązania kwestii emerytur stażowych".

"Wyrażam oburzenie z powodu mrożenia prac nad tą niezwykle ważną społecznie ustawą" - napisał. "Również niezrozumiałe i oburzające jest niepodejmowanie prac nad projektem prezydenckim, który wpłynął do Sejmu 14 grudnia 2021 r. To już blisko 8 miesięcy!" - przypomniał.

"Jesteśmy otwarci na dialog, tylko ten dialog musi się toczyć" - zaznaczył w liście Duda.

Projekt Solidarności, pod którym zebrano 235 tys. podpisów przewiduje, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. - kobiety po 35 latach okresów składkowych i nieskładkowych a mężczyźni po 40 latach. Taka emerytura przysługiwałaby pod warunkiem, że jej wysokość nie byłaby niższa od minimalnej emerytury ustalanej przy zastosowaniu tzw. formuły zdefiniowanej składki.

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt dotyczący emerytur stażowych - przewiduje on, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić kobiety po 39 latach prący i mężczyźni po 44 latach. Wymogiem jest też zgromadzenie kapitału emerytalnego wystarczającego na co najmniej najniższe świadczenie. Z rozwiązania zaproponowanego przez prezydenta mogliby skorzystać też osoby objęte rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Obecnie wiek emerytalny - w którym można przejść na emeryturę - wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.