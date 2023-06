Sejmik woj. śląskiego przeciw wykorzystywaniu Jana Pawła II w bieżącej polityce

Sejmik Woj. Śląskiego przyjął w poniedziałek stanowisko wyrażające sprzeciw wobec wykorzystywania osoby Jan Pawła II w bieżącej polityce czy zbliżającej się kampanii wyborczej. W głosowaniu nie wzięli udziału radni PiS, którzy proponowali usunięcie projektu uchwały z porządku obrad sejmiku.

Uchwałę zainicjowali przedstawiciele rządzącej w śląskim sejmiku większości: Koalicji Obywatelskiej, Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski, PSL i Nowej Lewicy. Radni PiS wyrażali natomiast wątpliwości, czy w uchwale faktycznie chodzi o obronę dobrego imienia Jana Pawła II, czy raczej o to, by się przypodobać wyborcom i zbijać kapitał polityczny na osobie papieża.

"W sytuacji wywołanej medialnymi publikacjami dotyczącymi osoby świętego Jana Pawła II, Radni Sejmiku Województwa Śląskiego zwracają się do wszystkich zabierających głos w tej sprawie z apelem o zachowanie podstawowych wymogów rzetelności w ocenie osoby i działalności papieża Jana Pawła II" - napisano w załączniku do uchwały.

W stanowisku zwrócono uwagę na niepodważalne, historyczne zasługi Jana Pawła II, skutkujące wyswobodzeniem Polski z opresyjnego systemu władzy, a także ważne myśli zawarte w jego pismach teologicznych i filozoficznych oraz cenioną twórczość artystyczną.

"Wyrażamy stanowczy sprzeciw, by osobę Jan Pawła II wykorzystywać w bieżącej polityce czy zbliżającej się kampanii wyborczej" - napisano.

"Ocenę innych działań Karola Wojtyły, jako biskupa, kardynała i papieża, pozostawiamy wrażliwości moralnej każdego człowieka, która to ocena winna brać pod uwagę fakty i okoliczności ujawnione w wyniku rzetelnych badań naukowych. Bo tylko prawda, jak podkreślał Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, posiada moc wyzwalającą" - czytamy w załączniku do uchwały.

Radny PiS Stanisław Jaszczuk złożył poprawkę do projektu, proponując usunięcie z uchwały powyższego akapitu. Jak argumentował, Jan Paweł II i jego dokonania bronią się same, nie potrzebują zatem obrońców w postaci m.in. opracowań naukowych. Zdaniem radnego, takie ujęcie tematu wpisuje się w narrację niektórych mediów. Poprawkę odrzucono stosunkiem głosów 10 "za" do 21 "przeciw". Całą uchwałę poparło 23 radnych rządzącej koalicji; pozostali nie głosowali.

W uzasadnieniu uchwały radni wskazali, że w publikacjach dotyczących oceny osoby i działalności św. Jana Pawła II podstawą jest "zachowanie podstawowych wymogów rzetelności". "Jednocześnie wykorzystywanie osoby Jana Pawła II w bieżącej polityce czy zbliżającej się kampanii wyborczej budzi sprzeciw zarówno obywateli jak i nas - samorządowców" - napisano.

"Ocena działań papieża Jana Pawła II powinna pozostawać w osobistej gestii każdego człowieka, a nie stanowić przyczynek do wszczynania dyskusji i nieporozumień" - wskazano w uzasadnieniu uchwały śląskiego sejmiku.