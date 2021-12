Sejmik województwa opolskiego przeciwko cięciom subwencji na naukę mniejszości

Sejmik województwa opolskiego przyjął we wtorek apel do władz RP o rezygnację z przyjętej przez Sejm poprawki do budżetu państwa na 2022 rok zakładającej zmniejszenie o blisko 40 mln złotych subwencji na naukę w szkołach języków mniejszości narodowych i regionalnych.

Apel sejmiku województwa opolskiego dotyczy przyjętej przez Sejm poprawki do budżetu państwa na 2022 r., która zakłada zmniejszenie o blisko 40 mln zł subwencji na naukę języków mniejszości narodowych i regionalnych. Jak wyjaśniał na konferencji prasowej w Opolu poseł Janusz Kowalski (Solidarna Polska) powodem zmniejszenia subwencji jest potrzeba przywrócenia równowagi w relacjach polsko-niemieckich, a kwota przeznaczona wcześniej na naukę m.in. języka niemieckiego w Polsce, ma zostać wykorzystana na naukę języka polskiego poza granicami naszego kraju.

Podczas sesji przewodniczący sejmiku, a zarazem lider Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Rafał Bartek podkreślał, że redukcja subwencji zaszkodzi wszystkim obywatelom Polski.

"Ta decyzja godzi nie tylko w mniejszość niemiecką, ale także wszystkich, którzy z tych możliwości edukacji korzystają. Nie można zapominać, że dzięki tym pieniądzom często funkcjonują małe szkoły na terenach wiejskich, a teraz ich działalność będzie poważnie zagrożona - powiedział Bartek.

"Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP może również oznaczać zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której skutki mogą być bardzo dalekosiężne, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości. (...) Warto również wspomnieć o pogorszeniu się stosunków Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie z Republiką Federalną Niemiec, z którymi w tym roku świętujemy 30. Rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a w województwie 20. rocznicę partnerstwa z Regionem Nadrenii-Palatynatu" - napisano w apelu.

Radni apelują do Senatu o odrzucenie poprawki budżetowej, a do Rady Ministrów o wsparcie stanowiska opolskiego sejmiku. "Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności, które od wieków zamieszkują Rzeczpospolitą" - podkreślono w apelu.

Uchwała została przyjęta głosami radnych rządzącej w województwie koalicji KO-Mniejszość Niemiecka-PSL.