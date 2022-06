Sejmowa Komisja Kultury: Sellin: Jarosław Suchan nie został zwolniony; wygasła mu kadencja

Jarosław Suchan nie został zwolniony ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, tylko z końcem listopada 2021 r. wygasła mu kadencja i od tego czasu pełnił obowiązki dyrektora - powiedział na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

We wtorek na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin przedstawił informację na temat "powodów zwolnienia Jarosława Suchana ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi oraz koncepcję dalszego funkcjonowania tej instytucji".

Przedstawiciel wnioskodawców zwołania Komisji posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska oceniła, że nieprzedłużenie umowy Suchanowi jest "dopełnieniem pewnej triady". "W pierwszej kolejności zwolniono dyrektor Zamku Ujazdowskiego, potem dyrektor Zachęty, a przynajmniej nie przedłużano kontraktów czy zwalniano, te formalności drobne nie mają znaczenia, i właściwie jako trzeci Jarosław Suchan. Co by znaczyło, że pan wicepremier Gliński ma jakąś straszną ansę do sztuki nowoczesnej i do placówek, które się tym zajmują" - powiedziała.

Podkreśliła także znaczenie Muzeum Sztuki w Łodzi. "Była jedyną o takim znaczeniu i takiej renomie placówką muzealną, kulturalną w świecie" - zaznaczyła.

Jak mówiła, "placówka miała szczęście do dyrektorów, osób, które nią kierowały". "Kilkanaście lat temu muzeum przejął Jarosław Suchan. Za jego dyrektorowania muzeum nie tylko podtrzymało swoją markę, ale Suchan przeprowadził olbrzymi proces inwestycyjny, modernizacyjny" - oceniła Śledzińska-Katarasińska.

"Generalnie muzeum jest przyjmowane, znane, opisywane i szanowane, jako centrum polskiej, ale nie tylko, także europejskiej i światowej awangardy. To wszystko za czasów dyrektorowania Jarosława Suchana umacniało się. To muzeum ani na pięć minut nie straciło swojej wagi, renomy i znaczenia" - podkreśliła.

Sekretarz stanu w MKiDN zaznaczył, że "Jarosław Suchan nie został zwolniony ze stanowiska dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi, tylko wygasła mu kadencja, dwukrotna kadencja, z końcem listopada 2021 roku i od tego czasu pełnił obowiązki dyrektora".

"Kiedy zbliżał się termin wygaśnięcia tej drugiej kadencji dyrektora Suchana - po 15 latach funkcjonowania - zwróciliśmy się do marszałka województwa łódzkiego o uzgodnienie możliwości powołania dyrektora Suchana na kolejną kadencję - już trzecią. Przypomnę, że Muzeum Sztuki w Łodzi nie jest muzeum wyłącznie ministerialnym, tylko jest muzeum współprowadzonym, jak wiele innych muzeów w Polsce. Otrzymaliśmy odpowiedź od marszałka województwa łódzkiego, że on tego nie uzgodni, bo jest za zmianą w muzeum" - mówił Sellin.

Jak wyjaśnił, powołanie dyrektorów w instytucjach współprowadzonych musi być uzgodnione, "obie strony muszą się zgodzić na dyrektora". "Nie było zgody na dyrektora Jarosława Suchana ze strony marszałka województwa łódzkiego. Jedyne co nam pozostało to, po zakończeniu kadencji, powołanie pana dyrektora Suchana na pełniącego obowiązki, żeby dać sobie czas na zastanowienie, kto powinien być docelowym dyrektorem" - podkreślił.

"Postanowiliśmy w uzgodnieniu z marszałkiem województwa łódzkiego zmienić p.o. dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi i zastanowić się do końca listopada, kto tym dyrektorem docelowo będzie" - dodał.

Odnosząc się do koncepcji dalszego funkcjonowania Muzeum Sztuki w Łodzi powiedział, że będą mogli przedstawić taką koncepcję dopiero po uzgodnieniu bądź wybraniu w konkursie osoby, która docelowo będzie kierować Muzeum Sztuki w Łodzi po 1 grudnia 2022 r.

Podczas dyskusji posłowie opozycji podkreślali, że zmiana na stanowisku dyrektora placówki to "decyzja polityczna", dążenie do "centralnego administrowania kulturą", wskazywali na "całkowite pomijanie środowiska" w tej sprawie, a także wagę przeprowadzenia konkursu na nowego dyrektora.

"Nie mamy w Polsce wielu instytucji znanych na świecie, obdarzonych szacunkiem - powinniśmy o nie dbać" - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) krytykując także m.in. "tryb", w jakim Jarosław Suchan stracił stanowisko.

Marek Suski (PiS) zaznaczył, że nikt przecież nie mówi o likwidacji placówki lub dezawuowaniu jej osiągnieć. "Ja nie widzę tu takich działań (…), nie wszystkie zmiany są na gorsze" - ocenił.

Sellin, odnosząc się do krytycznych uwag na temat obecnego p.o. dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi Andrzeja Biernackiego, podkreślił m.in. że słyszał opinie na temat jego dorobku, "czyli że jednak jakoś był znany".

"Nie wiem dlaczego ktoś kto działał na rynku sztuki prywatnie nie ma prawa być rozważany na funkcję dyrektora instytucji publicznej. Nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć czy będzie konkurs na to stanowisko, to kwestia uzgodnień między ministrem kultury a marszałkiem województwa" - dodał.

Na zakończenie posiedzenia Śledzińska-Katarasińska mówiła, że ministerstwo "systematycznie zwalcza pewien nurt estetyczno-ideowy w instytucjach kultury". "W dalszym ciągu będziemy walczyli, chcemy bronić pewnej granicy swobody i kreatywności twórczej" - powiedziała.

Pod koniec kwietnia p.o. dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi został Andrzej Biernacki. Malarz, pedagog i krytyk sztuki na tym stanowisku zastąpił Jarosława Suchana, który łódzką placówką kierował przez 16 lat. Kontrakt z nim wygasł 30 listopada ubiegłego roku i nie został przedłużony.