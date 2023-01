Sejmowa komisja poparła poprawki do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych poparła w czwartek poprawki do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Jedna z nich, zaproponowana przez Polskę 2050, wprowadziłaby zapis do ustawy o ochronie granicy mówiący o tym, że rozporządzenie nie może uprawniać organów do zawracania do linii granicy.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrywała w czwartek poprawki, które dzień wcześniej do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw zaproponowali posłowie opozycji. Większość z proponowanych zmian zyskała poparcie komisji.

Przedstawiony przez MSWiA projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ma m.in. dostosować prawo do unijnych zmian w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS). Cel tych zmian to usprawnienie procesu powrotów obywateli państw trzecich nielegalnie przebywających na obszarze Schengen do swoich krajów oraz usprawnienie odpraw granicznych.

Projekt zakłada też przeniesienie części kompetencji z szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu drugiego stopnia m.in. w sprawach zobowiązania cudzoziemca do powrotu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, czy też zgody na pobyt tolerowany. Autorzy projektu wskazywali, że zmiany mają na celu ustanowienie spójnej i jednorodnej struktury zadań obydwu organów - KG SG i UdSC, a także zwiększenie ich efektywności.

Na takie przeniesienie kompetencji nie zgadzają się posłowie opozycji. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki klubu Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie. Posłanka KO Małgorzata Pępek, która zgłosiła te poprawki, podkreślała w środę, że Komendant Główny SG byłby instancją odwoławczą wobec decyzji komendantów placówek SG, którzy są z nim powiązani służbowo. Proponowane przeniesienie kompetencji z Szefa UdSC na Komendanta Głównego SG w jej ocenie jest zatem niepokojące.

Szef UdSC odpowiadał posłance, że to przeniesienie jest jak najbardziej zasadne. Zwracał uwagę, że nad drugą instancją jest kontrola sądowa - sąd może kwestionować wydane decyzje. Wskazywał też, że KG SG jest już drugą instancją wobec komendantów placówek SG w przypadku innych decyzji, w tym o nałożeniu kar na przewoźników, o odmowie wjazdu, czy cofnięciu wizy.

Komisja poparła w czwartek też poprawkę zgłoszoną przez posła Polski 2050 Tomasza Zimocha. Poprawka przewiduje zmianę w ustawie o ochronie granicy państwowej, której projekt nowelizacji obecnie nie obejmuje. Propozycja Polski 2050 zakłada, że do tej ustawy dodany zostałby zapis mówiący o tym, że minister spraw wewnętrznych i administracji, wydając rozporządzenie ograniczające ruch graniczny, ma na względzie, że nie może ono "przyznawać organom władzy publicznej uprawnień do zawracania osób do linii granicy państwowej".

Zimoch, zgłaszając poprawkę, nawiązywał do przepisu wprowadzonego w sierpniu 2021 roku do rozporządzenia MSWiA. Według tego przepisu cudzoziemców, którzy nie mają prawa wjazdu do Polski, poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium RP, a w przypadku ujawnienia ich w zawieszonym lub ograniczonym przejściu granicznym oraz poza zasięgiem przejścia - zawraca się ich do linii granicy. "Uważamy za bezwzględną powinność Sejmu podjęcia wszelkich działań, aby minister zmienił swoje rozporządzenie tak, aby oddawało one literę i ducha ustawy" - mówił poseł Polski 2050.

Stanowisko rządu wobec poprawki było negatywne. Za jej pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 15 posłów komisji, przeciwko było 14.

Głosowanie nad projektem ustawy oraz nad zgłoszonymi do niego poprawkami przewidziano w czwartek po południu.