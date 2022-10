Sejmowa komisja pozytywnie m.in. o projekcie budżetu prezydenckiej i sejmowej kancelarii

Sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej na rok 2023 w części dotyczącej Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu oraz Krajowego Biura Wyborczego. Po wprowadzeniu poprawki pozytywnie zaopiniowano również projekt budżetu Kancelarii Senatu.

Do projektu budżetu kancelarii senackiej komisja wprowadziła poprawkę zaproponowaną przez posła PiS Jarosława Zielińskiego, zakładającą usunięcie z projektu zapisu o kwocie 10 mln zł przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Planowane na 2023 rok dochody i wydatki Kancelarii Prezydenta zaprezentował na posiedzeniu sejmowej komisji wiceszef KPRP Piotr Ćwik. "Po stronie dochodów projekt obejmuje kwotę 691 tys. zł, zaś po stronie wydatków Kancelarii Prezydenta zapisana została w projekcie kwota 250 mln 856 tys. zł" - poinformował prezydencki minister.

Jak podkreślił, zaplanowane wydatki mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań i obejmują m.in. stałe obligatoryjne wydatki ponoszone przez kancelarię, przedsięwzięcia przewidywane do realizacji przez poszczególne biura KPRP w kolejnym roku, realizację zadań remontowych i inwestycyjnych niezbędnych, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urzędu i administrowanych obiektów czy środki finansowe i działalność BBN.

Ćwik przekazał, że w 2023 roku zaplanowane są dochody na poziomie 691 tys. zł z źródeł: wpływy z najmu powierzchni i sal konferencyjnych - 391 tys., wpływy z rozliczeń i zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 165 tys. zł, wpływy z odszkodowań w ramach polis ubezpieczeniowych - 110 tys. i pozostałe - określone na poziomie 25 tys. zł. "Projekt planu dochodów zakłada wzrost wpływów o 181 tys. zł w stosunku do planu przyjętego na rok 2022 i wzrost dochodów wynika głównie z planowanych wyższych dochodów z najmu pomieszczeń w ramach obiektów administrowanych przez Kancelarię oraz odszkodowań za szkody w imieniu Skarbu Państwa" - powiedział minister w KPRP.

Projekt planu wydatków budżetowych na Kancelarię Prezydenta na rok 2023 zakłada wydatki w wysokości 250 mln 856 tys. zł - wskazywał - co obejmuje: wydatki bieżące - 197 mln 666 tys., wydatki majątkowe - 12 mln 71 tys., świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 mln 119 tys. zł i dotację celową dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - 40 mln zł.

Z kolei projekt budżetu Kancelarii Sejmu na przyszły rok przedstawiła podczas posiedzenia jej szefowa Agnieszka Kaczmarska. Jak przekazała, zakłada on dochody na poziomie 4 mln 462 tys. zł oraz wydatki w wysokości 706 mln 989 tys. zł. Jak zauważyła szefowa Kancelarii Sejmu, na rok 2023 dochody zostały oszacowane na poziomie wyższym niż w 2022 roku o 1 mln 881 tys. zł.

Źródła dochodów to głównie: wpływy z usług - 3 mln 137 tys. zł, w tym gastronomicznych - 3 mln zł; wpływy ze sprzedaży wyrobów - 150 tys. zł, głównie z publikacji własnych; wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych 1 mln zł; wpływy z najmu i dzierżawy - 113 tys. zł - wyliczała Kaczmarska.

Przekazała ponadto, że wydatki Kancelarii Sejmu na 2023 rok zaplanowano w kwocie 706 mln 989 tys. zł, czyli o 22,6 proc. więcej w stosunku do planu bieżącego. Na wzrost ten - podkreśliła - złożyły się: wydatki związane ze zmianą kadencji Sejmu, wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników i uposażeń funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz nowe zadania inwestycyjne i remontowane planowane do realizacji w przyszłym roku.

Jak podkreśliła, wśród planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych znalazło się m.in. przygotowanie budowy Nowego Domu Poselskiego, na którą przewidziano 1 mln zł. Szefowa Kancelarii Sejmu przekazała, że w tym roku planowane jest rozpoczęcie konkursu architektonicznego na ten budynek.

Projekt budżetu Kancelarii Senatu przedstawiła natomiast podczas posiedzenia wiceszefowa Kancelarii Karolina Zioło-Pużuk. "Dochody Kancelarii przewidziane są w wysokości 550 tys. zł, zaś wydatki - w wysokości 167 mln 356 tys. zł(...) Dynamika wzrostów wynosi realnie 7,2 proc. Mówię realnie, dlatego, że te 21 proc. to jest wraz z kwotą wydatków na koniec kadencji oraz związane ze wzrostem wynagrodzeń. Czyli gdybyśmy odjęli te konieczne rzeczy, to wtedy wychodzi 7,2" - tłumaczyła. Przekazała też, że Kancelaria Senatu od 1 kwietnia będzie zatrudniać osobę przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE; zauważyła, że do tej pory ta osoba była zatrudniana przez MSZ.

Zioło-Pużuk podkreśliła, że budżet obejmuje - poza wydatkami jednostek organizacyjnych Kancelarii Senatu - także wydatki związane m.in. z realizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz wydatki na zadania publiczne w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą - w wysokości 10 mln zł. Wśród najważniejszych wydatków inwestycyjnych czekających Kancelarię w przyszłym roku wymieniła m.in. wymianę floty samochodowej oraz montaż windy dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

Przedstawiający koreferat poseł PiS Jarosław Zieliński zauważył, że wydatki Kancelarii Senatu - według przedłożonego projektu - "wzrastają o 28,6 proc. w stosunku do 2022 roku". "W tej kwocie mieści się również zaprojektowana przez Kancelarię kwota 10 mln zł - wydatki na wspieranie Polonii i Polaków za granicą" - dodał. Zieliński zauważył jednocześnie, to ostatnie zadanie realizowane jest od kilku lat przez rząd. "Żeby nie dublować zadań, proponuję tę kwotę po prostu usunąć" - powiedział poseł PiS. Poprawka posła Zielińskiego, zakładająca zdjęcie z projektu kwoty 10 mln zł z wydatków Kancelarii Senatu, została następnie przyjęta w głosowaniu.

Zioło-Pużuk wskazywała natomiast, że jednym z obowiązków Senatu nadal jest realizacja opieki nad Polonią i Polakami za granicą. "Mamy ustawowy obowiązek, by to zadanie realizować, więc naturalnym jest też to, że planujemy środki, by to zadanie zrealizować" - podkreśliła.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przedstawiła podczas posiedzenia projekt planu wydatków budżetowych na Krajowe Biuro Wyborcze na rok 2023. Jak poinformowała, w projekcie budżetu na przyszły rok planuje się dochody w wysokości 10 tys. zł z tytułu zwrotów dotacji przyznanych gminom na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz takie kwoty jak m.in. zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. "Jeśli chodzi o wydatki budżetowe, (...) na działalność KBW w przyszłym roku zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 96 mln 251 tys. zł" - przekazała.