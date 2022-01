Sejmowa komisja przełożyła posiedzenie nt. wizyty delegacji NIK w Mińsku

Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przerwała wtorkowe posiedzenie nt. wizyty delegacji NIK w Mińsku i przełożyła je na inny termin w związku z nieobecnością szefa NIK Mariana Banasia. Wezwano go ponownie do przedstawienia informacji o przebiegu i wyniku tej wizyty.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej miała wysłuchać we wtorek informacji prezesa NIK Mariana Banasia nt. wizyty delegacji NIK w Mińsku na zaproszenie białoruskiego Najwyższego Organu Kontroli.

W grudniu PolsatNews.pl podał, że delegacja NIK pojechała do Mińska na rozmowy z białoruskim odpowiednikiem Izby - Najwyższym Organem Kontroli; miały one dotyczyć sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Rzecznik NIK Łukasz Pawelski pytany wówczas przez PolsatNews.pl, czy wizyta delegacji NIK na Białorusi i współpraca instytucjonalna jest właściwym działaniem w sytuacji kryzysu dyplomatycznego między Polską i Białorusią, nie chciał komentować sprawy. Jak podał portal, rzecznik zaznaczył, że wizyta w Mińsku odbywa się w ramach standardowej współpracy międzynarodowej.

Przewodniczący sejmowej komisji ds. kontroli państwowej Wojciech Szarama (PiS), rozpoczynając wtorkowe posiedzenie, przekazał, że do komisji zostało przesłane pismo szefa NIK. Banaś podkreśla w nim, że ze względu na charakter poprzedniego posiedzenia połączonych sejmowych komisji z 17 grudnia i zarzutów stawianych pod adresem zarówno jego samego, jak również i kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli o działaniu naruszającym prawo w tym dopuszczeniu się zdrady stanu, co - jak stwierdził - "w oczywisty sposób stanowi pomówienie" - jest gotów wyjaśnić sprawę na wspólnym posiedzeniu komisji kontroli i spraw zagranicznych.

Banaś dodał, że w czasie tego posiedzenia chciałby także poinformować "o działaniach represyjnych podejmowanych wobec kontrolerów NIK przez polskie służby".

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun wnioskował o zamknięcie posiedzenia, bo - jak stwierdził - "sprawa jest bezprzedmiotowa". Mówił, że nie widzi powodu, by zajmować się wizytą "na nie najwyższym szczeblu, w kraju, z którym Polska nie jest w stanie wojny". Braun twierdził, że wzywanie na posiedzenie Banasia to element represji wobec niego.

Innego zdania był poseł Tomasz Kostuś (KO), który stwierdził, że ze względu na wagę sprawy i instytucji NIK należy Banasia wysłuchać, szczególnie w sytuacji, w której politycy rządzącej partii - jak mówił - wytaczają wobec niego ciężkie zarzuty - w tym zarzut zdrady państwa.

Wsparł go inny poseł KO Wojciech Saługa, który mówił, że bez wysłuchania szefa NIK kierowanie wobec niego tak daleko idących zarzutów przypomina "sąd kapturowy". Inni posłowie opozycji podnosili w tym kontekście, że na posiedzeniu komisji 17 grudnia wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk mówił, że odbycie przez delegację NIK wizyty w Mińsku osłabia stanowisko Rzeczpospolitej prezentowane wobec partnerów zachodnich i należy je ocenić jak najbardziej negatywnie - w kategoriach zdrady państwa. Wskazywali, że jeśli tak jest, to powinna zostać zawiadomiona prokuratura. Apelowali, by pozwolić Banasiowi, by wypowiedział się - tak jak sobie tego życzy - na posiedzeniu połączonych komisji.

Wawrzyk odpowiadał, że z tego co pamięta nie użył wówczas sformułowania "zdrada państwa" czy "zdrada stanu". "Użyłem słowa zdrada" - powiedział. Wskazywał na dorobek Mariana Banasia i NIK oraz umocowanie tej instytucji w systemie polskiego prawa. Mówił o "kontekście sytuacji, jaka ma miejsce w relacjach białorusko-polskich, to znaczy tych działań podejmowanych przez Białoruś wobec państwa polskiego, które stanowi ewidentne naruszenie bezpieczeństwa państwa, które stanowi ewidentne podkopywanie, naruszanie naszej pozycji międzynarodowej, czynienie z nas ofiary sytuacji ze strony reżimu białoruskiego w tzw. wojnie hybrydowej".

Przekonywał, że w tej sytuacji współpraca i współdziałanie poprzez organizowanie wizyt tam i kontakty z instytucjami, które są częścią reżimu białoruskiego i które są odpowiedzialne za prześladowanie organizacji opozycyjnych w jego przekonaniu jest "zdradą interesów państwa polskiego". Dodał, że takie działania stanowią też zdradę "propaństwowego dorobku Mariana Banasia jako osoby".

Szarama mówił z kolei, że Banaś był zapraszany na posiedzenie komisji z wyprzedzeniem i daje mu się szansę na odniesienia się do sprawy. Zauważył, że posiedzenia połączonych komisji zwołuje się w nadzwyczajnych sytuacjach; podkreślał, że szef NIK nie powinien dyktować posłom w jakiej formule mają go wysłuchać, skoro jest zobowiązany do informowania posłów właśnie tej komisji.

Oświadczył, że posiedzenie komisji zostanie przełożone, a on zwróci się ponownie do szefa NIK o przedstawienie informacji o przebiegu i wyniku wizyty z Mińsku oraz skieruje do niego ponowne zaproszenie do udziału w posiedzeniu.