Sejmowa komisja przyjęła projekt uchwały o poparciu działań na rzecz zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan

Komisja ds. UE przyjęła w środę jednomyślnie projekt uchwały, zgodnie z którym Sejm RP wyraża poparcie dla działań zmierzających do zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan. Niedopuszczalne moralnie jest pozwalanie obywatelom państwa prowadzącego brutalną wojnę na wypoczynek w Europie - głosi projekt.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Rosja napadła na Ukrainę. Żołnierze rosyjscy operujący w tym kraju mordują, gwałcą i kradną, a zdecydowana większość obywateli Federacji Rosyjskiej popiera wojnę. Jednocześnie, o czym informują m.in. służby państw UE, Rosja prowadzi intensywne działania wywiadowcze oraz dywersyjne na terenie całej wspólnoty" - napisano w projekcie przyjętym przez komisję i odczytanym podczas posiedzenia przez jej przewodniczącego Kacpra Płażyńskiego (PiS).

W projekcie podkreślono, że zablokowanie obywatelom rosyjskim możliwości wyjazdu do UE ma dwojaki sens. "Po pierwsze, niedopuszczalne moralnie jest pozwalanie obywatelom państwa prowadzącego brutalną wojnę napastniczą i dokonującego aktów terroryzmu państwowego na swobodnie poruszanie się po Europie, na wypoczynek na europejskich plażach czy korzystanie z uroków europejskich miast" - wskazano.

Po drugie - zaznaczono w projekcie - "możliwość wyjazdu do UE wykorzystywana jest przez Rosjan do demonstrowania poparcia dla wojny i zbrodniczych działań Kremla, a także ułatwia państwu rosyjskiemu prowadzenie operacji wywiadowczych i dywersyjnych na terenie UE". "Należy więc zablokować tę możliwość w imię bezpieczeństwa państw członkowskich i UE jako takiej" - podkreślono.

"Sejm RP popiera działania zmierzające do zaprzestania wydawania wiz dla Rosjan podejmowane przez polski rząd na arenie międzynarodowej. Państwa UE oraz instytucje unijne powinny solidarnie stanąć po stronie napadniętych, a przeciwko napastnikom" - głosi uchwała. Zgodnie z projektem, Sejm RP apeluje do premiera "o dalsze działanie w tej kwestii, zaś do wszystkich sił politycznych w Polsce o wsparcie starań polskiego rządu".

Kierujący pracami komisji Kacper Płażyński (PiS) wyraził zadowolenie z faktu, że projekt udało się przyjąć jednomyślnie; podziękował za ten - jak mówił - "wyraz solidarności w polskim parlamencie". "Na następnym posiedzeniu Sejmu uchwała będzie przyjmowana" - dodał. Kolejne posiedzenie przewidziane jest w dniach 28-29 września.

"Ta nasza inicjatywa uchwałodawcza, która popiera działania polskiego rządu w tym zakresie, jest spójna w znacznym zakresie z naszymi kolegami, chociażby z PE" - zauważył Płażyński, dodając, że "dosłownie kilka dni temu, również w takim ponadpartyjnym klimacie, zostało przyjęte stanowisko przez parlamentarzystów europejskich z różnych partii politycznych, które w bardzo podobnym tonie ocenia obecną sytuację i również wzywa do tego, by te sankcje wizowe na poziomie całej UE zaostrzyć wobec obywateli Federacji Rosyjskiej". Poseł PiS podkreślił też, że podobne lub tożsame z polskim stanowiska w tej sprawie mają m.in. Czechy, państwa bałtyckie czy Holandia.

Głos podczas posiedzenia zabrał m.in. poseł KO Dariusz Rosati, który podkreślił, że jego klub popiera projekt uchwały. Polityk pytał jednocześnie, czy "będzie istniała możliwość, by wpuszczać na terytorium UE osoby prześladowane politycznie bądź też na rzecz których będą przemawiały względy natury humanitarnej". Rosati wskazywał, że - choć opozycja w Rosji jest słaba i rozproszona - to jednak "są tam ludzie, którzy stanowczo się sprzeciwiają polityce Putina".

"My mówimy tu o wizach o charakterze przede wszystkim turystycznym" - odpowiedział Płażyński. Obecny na posiedzeniu wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział, że "od początku wojny, którą Rosja rozpętała na Ukrainie, z zasady wiz turystycznych nie wydajemy". Podkreślił jednocześnie, że wydawane są wizy humanitarne osobom wymagającym ochrony międzynarodowej, członkom rodzin obywateli polskich lub państw UE, posiadaczom Kart Polaka, kierowcom w transporcie międzynarodowym.

Pod koniec sierpnia ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej po nieformalnym spotkaniu a Pradze zawarli polityczne porozumienie w sprawie zawieszenia umowy o uproszczonym wydawaniu wiz dla Rosjan. Już wcześniej UE zawiesiła część tej umowy z 2007 roku, która dotyczyła urzędników rządowych i biznesmenów; teraz ma zamrozić część dotyczącą turystów. Szefowie MSZ osiągnęli też polityczne porozumienie, zgodnie z którym paszporty wydane przez władze rosyjskie na okupowanych terytoriach Ukrainy nie będą uznawane.

Kraje bałtyckie, Polska i Finlandia opowiadały się za całkowitym zawieszeniem wydawania wiz obywatelom Rosji w UE. Z tą propozycją nie zgadzały się Niemcy, a także zależne od turystyki kraje Europy Południowej.