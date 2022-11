Sejmowa komisja rozpatrzyła Informację o działalności IPN w 2021 r.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyła we wtorek Informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Za przyjęciem głosowało 11 posłów, 1 był przeciw, z kolei 3 wstrzymało się od głosu. Posłem-sprawozdawcą został Tadeusz Woźniak (PiS).

"Instytut Pamięci Narodowej w ostatnim roku wypełniał wszystkie swoje ustawowe zadania, we wszystkich sektorach, jakich oczekuje od niego ustawodawca" - powiedział podczas posiedzenia komisji prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Jak podkreślił, "IPN jest owocem polskiej demokracji, który jest liderem w Europie i na świecie". "Konsultują się z nami światowe instytucje zajmujące się historią XX w." - zaznaczył.

Podczas posiedzenia komisji podziękował prezes IPN za zaufanie, przypominając że jest prezesem IPN od roku. "Zaufanie Sejmu i Senatu poskutkowało tym, że do statutowych zadań IPN dołożyliśmy dwa nowe piony, co z kolei nie wiązało się z przekroczeniem budżetu czy powiększeniem kadry pracowników" - Karol Nawrocki.

Jak zaznaczono w sprawozdaniu, "rok 2021 to dla Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu rozpoczęcie trzeciej dekady działań określonych w ustawie z 1998 r., koncentrujących się na zachowaniu narodowej świadomości historii Polski i Polaków w XX w." W tym czasie IPN prowadził działania badawcze, edukacyjne, archiwalne, śledcze, lustracyjne, poszukiwawcze i memoratywne.

W minionym roku doszło do zmiany na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kierowanie Instytutem, po pięcioletniej kadencji, zakończył dr Jarosław Szarek, a urząd prezesa IPN objął dr Karol Nawrocki, od czerwca 2021 r. wiceprezes IPN. "W kierowaniu Instytutem Pamięci Narodowej wspierają go wiceprezesi: dr hab. Karol Polejowski, dr Mateusz Szpytma oraz dr hab. Krzysztof Szwagrzyk" - zaznaczono w sprawozdaniu.

Wskazano, że w 2021 r. - m.in. dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej - zostało ustanowione nowe święto narodowe, czyli Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ponadto, dzięki ekspertyzie naukowej, sporządzonej w Biurze Badań Historycznych IPN, zostało zmienione rozporządzenie w sprawie miejsc odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości. Pod koniec roku rozpoczęły się także w polskim parlamencie prace legislacyjne, zmierzające do przekazania IPN Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Po objęciu urzędu prezesa IPN przez dr. Nawrockiego nastąpiły zmiany organizacyjne i personalne, w tym powołanie nowych biur: Biura Nowych Technologii, Biura Współpracy Międzynarodowej i Biura Rzecznika Prasowego. "W drugiej połowie roku zmieniona struktura sprawdziła się w realizowanych kampaniach, jak np. promocji nowego projektu IPN +Szlaki nadziei. Odyseja wolności+, odpowiedzi na rozwiązanie Stowarzyszenia +Memoriał+ przez rosyjski Sąd Najwyższy czy upamiętnieniu 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego" - wskazano.

IPN od kilku lat popularyzuje historię Polski w mediach społecznościowych, każdego miesiąca publikując ok. 70-80 postów i 200 tweetów. W 2021 r. posty Instytutu były trzykrotnie blokowane przez Facebook na angielskim i polskim profilu, co spotykało się z natychmiastową reakcją IPN. Komunikacja medialna jest również prowadzona przez pion edukacyjny Instytutu, m.in. z wykorzystaniem kanału społecznościowego IPNtv na YouTube. W 2021 r. najważniejszą premierą na IPNtv była inauguracja nowego cyklu animacji edukacyjnych "Bohaterowie Niepodległej". Udoskonalone zostały również metody promocji treści na kanale IPNtv, na którym znajdują się konferencje naukowe, ukazujące dorobek naukowy Instytutu w dziedzinie historii najnowszej. W 2021 r. został również uruchomiony serwis opowiedziane.ipn.gov.pl.

W 2021 r. IPN był aktywny w sferze międzynarodowej zarówno kontynuując zobowiązania wynikające z umów i porozumień zawartych w latach wcześniejszych, jak i inicjując kolejne projekty. Kontynuowany był m.in. projekt "Opowiadamy Polskę światu", realizowany przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej. IPN prowadzi ponadto na bieżąco monitoring mediów zagranicznych, przygotowywane są komunikaty na stronę internetową IPN, prezentujące stanowisko Instytutu oraz wysyłana jest korespondencja do redakcji z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji. W roku sprawozdawczym procedowano ok. 113 spraw tego typu.

W czerwcu, z inicjatywy dr. Karola Nawrockiego, ówczesnego wiceprezesa Instytutu, rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu "Szlaki nadziei. Odyseja wolności", którego głównym założeniem jest ukazanie wędrówki ponad 116 tys. Polaków - cywilów i żołnierzy gen. Władysława Andersa oraz szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2021‒2025.

We współpracy z podmiotami zagranicznymi w 2021 r. pion naukowy IPN zorganizował konferencje międzynarodowe poza granicami kraju - konferencja "Myśleć i praktykować politykę inaczej: lekcje Jerzego Giedroycia i +Kultury+ paryskiej. Penser et pratiquer la politique autrement: les leçons de Jerzy Giedroyc et de +Kultura+" odbyła się w Paryżu, natomiast w Londynie obradowano na 10. konferencji Need to Know X: "The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War". Natomiast 17 września IPN zorganizował konferencję "Zbrodnia Katyńska. Nowe aspekty".

Rok 2021 to także czas wielkich rocznic, obchodzonych w wymiarze ogólnokrajowym. Wystawy, konkursy, warsztaty i wystąpienia pracowników naukowych i edukacyjnych IPN były organizowane w całym kraju z okazji m.in. Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, rocznicy Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę. W sprawozdaniu wskazano również, że "nie mniej ważne były również inicjatywy upamiętniające bohaterów i wydarzenia istotne dla społeczności lokalnych". Na 100. rocznicę zawarcia polsko-sowieckiego pokoju w Rydze IPN przygotował wystawę "Gorzki pokój. Traktat Ryski 1921 r.", która była prezentowana na Dziedzińcu Wielkim Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, a następnie w Ciechanowie i Zakopanem. Z okazji 100. rocznicy III powstania śląskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji, zaprezentowano wystawę "Powstania śląskie 1919-192". Wystawa była prezentowana w 36 miejscowościach, w tym w większości miast wojewódzkich.

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego IPN przygotował wiele wydarzeń o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, a wśród nich konferencje, wystawy, koncerty, wykłady m.in. akcję społeczną IPN "Zapal Światło Wolności", debatę "(Nie) rozliczony stan wojenny", koncert "Po co nam wolność?", "Bazę internowanych w stanie wojennym". Rocznica wprowadzenia stanu wojennego była także okazją do uhonorowania działaczy opozycji antykomunistycznej odznaczeniem państwowym Krzyż Wolności i Solidarności. Podczas grudniowych uroczystości Krzyże Wolności i Solidarności wręczono ponad 130 osobom w całej Polsce.

W sprawozdaniu zaprezentowano także działalność pionu śledczego IPN. W 2021 r. kontynuowane były, rozpoczęte w poprzednich latach, przeglądy orzeczeń sądów wojskowych orzekających w okresie stanu wojennego, które na podstawie przepisów związanych z wprowadzeniem dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym wydały wyroki skazujące wobec 5681 osób. "Trzeba pamiętać, że prokuratorzy od lat prowadzą postępowania w sprawach czynów popełnionych w okresie stanu wojennego: bezprawnego pozbawienia wolności czy znęcania się nad aresztowanymi działaczami opozycji" - wskazano. Skierowano w tych sprawach 101 aktów oskarżenia przeciwko 175 sprawcom. Żadna z 25 spraw wniesionych dotychczas do sądów przeciwko byłym sędziom i prokuratorom, zarówno z okresu stalinowskiego, jak też stanu wojennego, nie zakończyła się prawomocnym skazaniem oskarżonych.

"Przywracanie pamięci o polskich bohaterach, a przede wszystkim identyfikacja ofiar i zwracanie ich rodzinom to ważne zadanie Instytutu Pamięci Narodowej, realizowane przez zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji" - wskazano w sprawozdaniu. Oprócz działań poza terytorium Polski, zespół pod kierownictwem prof. Krzysztofa Szwagrzyka przeprowadził w 2021 r. prace terenowe m.in. na terenie dawnego więzienia mokotowskiego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Kontynuował także prace poszukiwawcze na terenie po dawnym więzieniu Toledo (Praga Północ), gdzie odnaleziono szczątki kolejnych kilkunastu osób, a także zaangażował się w wyjaśnianie wątpliwości związanych z miejscem pochówku Marszałka Polski i Naczelnego Wodza Edwarda Śmigłego-Rydza.

W 2021 r. z kolei pion upamiętnień IPN zlecił prace remontowe 48 grobów i cmentarzy wojennych. W ramach kompetencji wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pracownicy Biura sporządzili 139 opinii w odpowiedzi na zapytania urzędów wojewódzkich, samorządów, organizacji społecznych oraz 13 postanowień w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez wojewodów.

Rok 2021 to piąty rok działalności Wydawnictwa IPN. W planie wydawniczym na 2021 r. uwzględnione były tytuły poświęcone obchodzonym rocznicom. "Łącznie wydano 272 publikacje, w tym 33 dodruki" - dowiadujemy się ze sprawozdania. "Ogromnym sukcesem wydawniczym okazała się monografia Macieja Jana Mazurkiewicza +Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939-1945). Studium historyczno-prawne+. Nie można w tym miejscu zapomnieć o biografii politycznej Mieczysława F. Rakowskiego autorstwa Michała Przeperskiego, która doczekała się już dwóch dodruków" - zaznaczono. Wydawnictwo kontynuowało także wydawanie serii popularnonaukowych, takich jak Biblioteka Biuletynu IPN czy "Bohaterowie Niepodległej". W 2021 r. wiele książek wydanych nakładem IPN zostało nagrodzonych, wyróżnionych bądź otrzymało nominacje do prestiżowych nagród branżowych. Łącznie w 2021 r. publikacje IPN zdobyły 11 nagród głównych, 4 wyróżnienia i 5 nominacji. Wydawnictwo IPN znalazło się w gronie laureatów konkursu o nagrodę "KLIO", przyznawaną przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej za wybitny wkład w badania historyczne.

Za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci, w 2021 r. IPN przyznał nagrody w jubileuszowej, dwudziestej edycji nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej". Przyznano także nagrodę "Semper fidelis" za prowadzenie działalności na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich.

Instytut Pamięci Narodowej w 2021 r., oprócz rozwijania istniejących już portali tematycznych, takich jak przystanekhistoria.pl, uruchomił dwa nowe portale: gigancinauki.pl. oraz odgrudniadogrudnia.ipn.gov.pl. W ramach projektu edukacyjnego "Giganci Nauki PL" została utworzona strona internetowa gigancinauki.pl, na której umieszczane są cyfrowe wersje wielotomowego słownika biograficznego Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Udostępnionych zostało również 12 filmów z cyklu "Fenomen polskości" (reż. Alina Czerniakowska). Strona gigancinauki.pl ma angielską wersję językową i jest na bieżąco uzupełniana o kolejne nowo powstające materiały IPN, dotyczące polskich naukowców i wynalazców w XX w.

"Z rzeczy niezaplanowanych znaleźliśmy wewnątrz IPN mechanizm, którego nie udało się odkryć przed ostatnie sześć lat, wpływając na samorządy, aby realizować ustawę z 2016 r. o dekomunizacji" - zaznaczył Karol Nawrocki, zwracając uwagę na działania IPN mające na celu wyburzanie pomników "ku czci Armii Czerwonej". "Nadgoniliśmy pewien dystans" - dodał prezes IPN. Jak również podkreślił Karol Naworcki, te pomniki "dekonstruują prawdę historyczną, są pogardą dla ofiar, a trumfem dla sprawców". "Tej rzeczy nie planowałem, a udało się nam to zrobić" - podkreślił.

Podczas dyskusji poseł Jacek Kurzępa (PiS) pytał prezesa IPN m.in. o "deklarację Ukrainy dot. ekshumacji i prac na Ukrainie związanych z doświadczeniem hekatomby wołyńskiej na Kresach" i czy w związku z tym IPN planuje, podejmuje, organizuje jakieś działania.

Karol Nawrocki podkreślił, że jest w kontakcie z prezesem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Antonem Drobowyczem. "Rozmawialiśmy o przyszłości" - dodał. Zaznaczył jednak, że "struktura UIPN jest w ten sposób skonstruowana, że odpowiada on przed ukraińskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego". "Dla mnie - jako prezesa niezależnej instytucji w strukturze państwa - ten fakt sprawia, że prezes UIPN nie jest partnerem do załatwiania takich spraw" - wyjaśnił. Jak powiedział, partnerami są polski i ukraiński minister kultury.

Nawrocki przypomniał, że powstaje zespół do tych spraw, do którego został zaproszony. "Mogę przed państwem potwierdzić i powiedzieć - a wie to wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz wiceminister Jarosław Sellin - że archeologowie, genetycy i historycy Instytut Pamięci Narodowej, jeśli ta decyzja po stornie ukraińskiej znajdzie swoje formalne potwierdzanie, w ciągu 24 godzin są gotowi do tego, by za decyzją pana wicepremiera Piotr Galińskiego znaleźć się na Wołyniu oraz rozpocząć prace ekshumacyjne i identyfikacyjne" - zapewnił.

Z kolei w czasie poseł Michał Szczerba (KO) powiedział, że to co go "niepokoi", to jest to, że "wokół rządu, przy wsparciu rządu powstają alternatywne instytucje, które w swoich kompetencjach, zadaniach, celach statutowych mają działania, które są albo zbieżne, albo tożsame z Instytutem Pamięci Narodowej". Zapytał także o to, dlaczego to nie IPN był organizatorem inicjatywy związanej z powrotem i ponownym pochówkiem prezydentów RP na Uchodźstwie.

"Jako historyk i to jako historyk ze świadomością, że historia Polski przez pięć kolejnych dekad była zakłamywana i niszczona (…), ale też jako człowiek, który ma wiele empatii do historii i poświęca jej swoje całe zawodowe życie, cieszę się z każdej instytucji, która w Polsce powstaje i pielęgnuje pamięć" - podkreślił prezes IPN. Zaznaczył ponadto, że "w żaden sposób nie czujemy się jako IPN zagrożeni".

"Może nieskromnie powiem, ale nie ma takiej możliwości i na skutek uregulowań prawnych, ale też 93 km akt, które gromadziliśmy oraz pracujących u nas specjalistów, aby jakakolwiek instytucja tożsamościowa, historyczna w Polsce miała kompetencje Instytut Pamięci Narodowej" - podkreślił. "Czujemy się wiodącą instytucją nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie w tym zakresie" - zapewnił.

Odpowiadając natomiast na pytanie o pochówek prezydentów, Nawrocki przypomniał, że IPN współpracował z Fundacją ["Pomoc Polakom na Wschodzie" - PAP] oraz Świątynią Opatrzności Bożej. "Przygotowaliśmy także Izbę Pamięci" - powiedział. Jak zaznaczył, "to dzieło odbywało się ze współpracy z IPN".

Całe sprawozdanie zostało opublikowane na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.