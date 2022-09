Sejmowa komisja spraw zagranicznych przyjęła projekt uchwały ws. reparacji od Niemiec

Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w środę projekt uchwały ws. reparacji wojennych od Niemiec; jako projekt wiodący przyjęto projekt PiS. Do projektu PiS wprowadził poprawkę, mówiącą, że Polska nie otrzymała nigdy żadnego zadośćuczynienia za straty w wyniku agresji i okupacji rosyjskiej.

"To historyczny dzień, uchwała wzywa rząd Niemiec, by przyjął odpowiedzialność za skutki II wojny światowej" - powiedział poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła w środę projekt uchwały ws. reparacji wojennych od Niemiec. Komisja procedowała trzy projekty zgłoszone przez: PiS, PO i PSL. Finalnie jako projekt wiodący przyjęto projekt PiS.

"To historyczny dzień z punktu widzenia państwa polskiego, bo ta uchwała przywraca naturalny porządek, jaki powinien funkcjonować w relacjach międzynarodowych, ponieważ uchwała wzywa rząd Niemiec do tego, by przyjął odpowiedzialność prawną, polityczną, moralną, etyczną, także ekonomiczną za skutki II wojny światowej" - powiedział Mularczyk dziennikarzom w Sejmie.

Jak podkreślił, od zakończenia II wojny światowej ta sprawa nie została uregulowana w relacjach polsko-niemieckich. "Nie zawarto żadnej umowy, która regulowałaby kwestie rozliczenia się z II wojny światowej" - podkreślił. Wyraził nadzieję, że uchwała zostanie przyjęta jednogłośnie z Sejmie.

"Uznaliśmy, że istnieje także konieczność zasygnalizowania w tej uchwale, że również Rzeczpospolita Polska nie otrzymała nigdy żadnego zadośćuczynienia za straty w wyniku agresji i okupacji rosyjskiej" - przekazał poseł PiS. Podkreślił jednocześnie, że straty te wymagają oszacowania i obliczenia przez zespół ekspertów. "Jeśli ta uchwała zostanie przyjęta, niewątpliwie takie prace się rozpoczną i być może w pewnej perspektywie taki raport zostanie przygotowany" - powiedział Mularczyk.