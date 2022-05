Sejmowa komisja sprawiedliwości wstrzymała prace nad przepisami o Sądzie najwyższym

Zbyt daleko idące poprawki Solidarnej Polski do projektu zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym mogłyby doprowadzić do braku realizacji porozumienia z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy - mówił dziennikarzom w czwartek w Sejmie rzecznik rządu Piotr Müller.

Sejmowa komisja sprawiedliwości miała w czwartek kontynuować posiedzenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, jednak posiedzenie to zostało odwołane. W środę komisja przez ponad cztery godziny pracowała nad prezydenckim projektem zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Solidarna Polska do całego projektu już wcześniej złożyła ponad 20 poprawek. Główne z nich dotyczyły wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", w środę posłowie z komisji nie poparli tych poprawek, choć blisko połowa głosujących wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Ziobro, odnosząc się w czwartek do projektu zmian w SN, powiedział: "Zbliżamy się do zawarcia kompromisu, jesteśmy bardzo blisko".

W czwartek w Sejmie dziennikarze pytali rzecznika rządu Piotra Müllera, czy Zbigniew Ziobro był w środę na Nowogrodzkiej, w siedzibie PiS, i czy doszło do porozumienia ws. projektu ws. SN. Müller zaznaczył, że nie uczestniczył w środowych rozmowach klubu PiS, ale przyznał, że w ostatnim czasie trwają rozmowy w kwestii ewentualnych poprawek. "Są pewne wątpliwości Solidarnej Polski, ale my chcemy się trzymać tego kompromisowego projektu pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc szukamy takiego miejsca, gdzie można te dwie racje pogodzić, aczkolwiek jest to niezwykle trudne i Solidarna Polska musi zdawać sobie też z tego sprawę" - wyjaśnił rzecznik rządu.

Dopytywany, czy poprawki zgłaszane przez Solidarną Polskę nie spowodują, że prace nad zmianami w przepisach o Sądzie Najwyższym zakończą się stworzeniem projektu, który nie odblokuje pieniędzy z Unii Europejskiej, Müller odparł: "Dlatego tak ważne są te poprawki". "Dlatego, że one muszą też wpisywać się w te kamienie milowe w Krajowym Planie Odbudowy i zbyt daleko idące poprawki Solidarnej Polski mogłyby doprowadzić do braku realizacji porozumienia z Komisją Europejską. I to jest ta obawa w tym zakresie" - wyjaśnił.

Müller został również zapytany, czy prawdą jest, że ktoś z kancelarii premiera blokuje kompromis ws. projektu ustawy o SN. "My uważamy, że ustawa, którą złożył pan prezydent, to już jest kompromis" - podkreślił rzecznik rządu. "Dla nas bazą jest projekt pana prezydenta" - dodał.

Komisja sprawiedliwości od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Komisja omawia poszczególne punkty prezydenckiego projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Na razie komisja jest przy 20. punkcie spośród blisko 80 zmian przepisów, które zawiera ten projekt.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała w środę PAP, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała Nuyts.