Sejmowa komisja za odrzuceniem senackiego weta do ustawy o rezerwach strategicznych

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się w środę za odrzuceniem senackiego weta do ustawy o rezerwach strategicznych, której celem jest rozszerzenie katalogu tych rezerw m.in. o broń, amunicję czy wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Sejm nowelizację ustawy o rezerwach strategicznych i niektórych innych ustaw uchwalił 13 stycznia. Projekt noweli został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu dwa dni wcześniej. Jego wnioskodawcą jest szef KPRM Michał Dworczyk.

Senat w miniony czwartek zagłosował za odrzuceniem tej noweli w całości. W środę uchwałą Senatu w tej sprawie zajmowała się sejmowa komisja. Uchwałę Senatu poparło 11 posłów, przeciw było 18, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Tym samym komisja zarekomendowała odrzucenie senackiego rozstrzygnięcia.

Jeśli Sejm odrzuci uchwałę Senatu bezwzględną większości głosów, nowelizacja trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Głosowanie jest planowane w czwartek.

Nowelizacja rozszerzy katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment - broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przechowuje rezerwy w magazynach, ale może też na podstawie umowy oddać je na przechowanie np. przedsiębiorcy czy organowi administracji. W związku z tym w noweli określono warunki, jakie dany podmiot będzie musiał spełniać do przechowywania nowego rodzaju rezerw.

Nowela wyłączy ponadto stosowanie przepisów trzech ustaw: o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu m.in. bronią, w zakresie ograniczeń i obowiązków "w stosunku do czynności podejmowanych przez RARS w ramach realizacji zadań ustawowych". Projektodawcy w uzasadnieniu zaznaczyli, że wyłączenie to nie będzie dotyczyło likwidacji rezerw przez Agencję.

Zdaniem projektodawców nowela pozwoli na bardziej efektywne zabezpieczenie państwa na wypadek powstawania zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.