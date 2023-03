Sejmowa komisja za zmianami w ustawie o służbie więziennej i nowej nazwie dla Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Za zmianami w ustawie o służbie więziennej i zmianie nazwy Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na Akademię opowiedziała się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Posłowie wprowadzili kilka legislacyjnych i porządkujących poprawek do projektu.

We wtorek komisja w pierwszym czytaniu zajęła się rządowym projektem zmian w ustawie i zmianie nazwy uczelni nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości. Trzynastu posłów było za przyjęciem projektu wraz z poprawkami, dwie osoby głosowały przeciw, a sześć wstrzymało się od głosu.

Przygotowany przez resort rządowy projekt zmian ma uprościć kwalifikację kandydatów do służby więziennej. Zakłada też usprawnienie procesu gospodarowania zasobem kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy tej służby.

Posłowie pozytywnie ocenili zaproponowane zmiany w orzecznictwie lekarskim dla kandydatów do służby - do rekrutacji mają być włączone jednostki medycyny pracy służby więziennej. Ma to według wnioskodawców usprawnić nabór i zachęcić kandydatów do wstąpienia do SW oraz odciążyć wydające obecnie takie orzeczenia podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Rejonowe Komisje Lekarskie.

Nowe zapisy, które we wtorek omawiała komisja, mają też umożliwić funkcjonariuszom oraz pracownikom służby uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej w przypadku, gdy uczestniczyli oni w zdarzeniu mogącym stanowić źródło silnego stresu w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Zmiany w przepisach mają też usprawnić zasady gospodarowania kwaterami tymczasowymi dla uprawnionych do ich otrzymania funkcjonariuszy służby więziennej - przewiduje projekt, który teraz trafi do drugiego czytania podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.

Projektowana nowelizacja miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Jedynie przepisy dotyczące Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i zasad wyboru jej nowego rektora miałyby obowiązywać od 1 września 2023 r.