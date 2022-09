Sejmowe komisje edukacji i samorządu za poprawką dotyczącą dotacji podręcznikowej

Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opowiedziały się za przyjęciem przez Sejm poprawek do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zgłoszonych w drugim czytaniu. Poprawki dotyczą dotacji podręcznikowej.

W środę podczas drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który zakłada zmiany w sposobie obliczania kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami, PiS złożyło poprawki do niego.

W związku ze złożeniem poprawek projekt z powrotem trafił do sejmowych komisji edukacji i samorządu.

"Zmiana ta dotyczy dotacji podręcznikowej i limitów. W związku z nadzwyczajną sytuacją i zwiększeniem o 200 tys. liczby uczniów w polskich szkołach, to umożliwienie wydatkowania dodatkowych środków na podręczniki dla uczniów w szkołach" - wyjaśniła wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. "Jest to niezwykle ważna i potrzebna materia, dlatego proszę o głosowania za" - zaapelowała do posłów.

Posłowie połączonych komisji w głosowaniu poparli poprawki (były one głosowane łącznie) i tym samym będą rekomendowały Sejmowi ich przyjęcie.

Uczniowie szkół podstawowych korzystają z podręczników będących własnością szkoły i udostępnianych im bezpłatnie. Samorządy dostają środki z dotacji budżetu państwa na zakup tych podręczników i zestawów ćwiczeń dla uczniów w ramach tzw. dotacji podręcznikowej. Uczniowie szkół ponadpodstawowych nie są objęci tym systemem.

W środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek pytany przez dziennikarzy o dotację podręcznikową przyznał, że z uwagi na obecność ukraińskich uczniów w polskich szkołach nastąpiło pewne niedoszacowanie dotacji podręcznikowej. "Wnioski złożone za pośrednictwem wojewodów przez samorządy pod koniec sierpnia pokazały, że potrzebujemy kilkadziesiąt milionów złotych więcej na te dotacje podręcznikowe" - wskazał.

Szef MEiN zapewnił, że w tym momencie procedowany jest przepis ustawy, który zwiększa limit tych wydatków oraz, że w budżecie resortu są środki na ten cel.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe jest inicjatywą senacką. Intencją autorów projektu jest urealnienie kwoty refundacji rodzicom dowozu do placówek oświatowych dzieci z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z obecnymi przepisami, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie.

Rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów według algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie, którą określa na każdy rok szkolny rada gminy. Samorządy najczęściej wyliczają ją na podstawie cen w kilku stacjach. Umowy są zawierane raz do roku.

Zgodnie z projektem zwrot kosztów jednorazowego przewozu będzie - tak jak obecnie - następował w wysokości określonej według wzoru z trzema zmiennymi. Wśród zmiennych są: liczba kilometrów przewozu dziecka drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem oraz stawka za kilometr przejazdu pojazdu. Stawkę za kilometr przejazdu - również tak jak obecnie - ma określać rada gminy, w drodze uchwały, ale stawka ta nie będzie mogła być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym minister infrastruktury wydaje rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Podczas drugiego czytania w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za przyjęciem tej nowelizacji.