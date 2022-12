Sejmowe Komisje za odrzuceniem projekty dot. udzielania wsparcia uczniom przez samorządy

Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej opowiedziały się za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącego rozszerzenia możliwości udzielania wsparcia uczniów przez samorządy.

We wtorek na posiedzeniu połączonych komisji sejmowych edukacji i samorządu przeprowadzono pierwsze czytanie tego projektu.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość tworzenia regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zakres tej pomocy jest jednak ograniczony. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży jest możliwe tylko w przypadku, gdy pobierają oni naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania tych dzieci i młodzieży.

Celem projektowanej nowelizacji jest przywrócenie zapisów sprzed nowelizacji z 2018 r., gdy nie definiowano kręgu osób objętych programami wsparcia dla dzieci i młodzieży, a tym samym stworzenia możliwości poszerzenia kręgu beneficjentów tych programów w stosunku do aktualnego stanu prawnego.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy rada jednostki samorządu terytorialnego (np. rada gminy) będzie mogła objąć programem pomocy zarówno uczniów pobierających naukę na swoim terenie, a zamieszkałych poza jej terenem, jak i tych uczniów, którzy mieszkają na terenie np. danej gminy, a pobierają naukę w szkołach zlokalizowanych w innych gminach. O tym, kto może być objęty programem, ma każdorazowo decydować rada danej jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt nowelizacji jest inicjatywą Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP, jest reakcją na petycję, którą komisja uznała za zasadną.

"Do komisji petycji wpłynął wniosek osoby fizycznej, która zwraca uwagę na nowelizację ustawy Prawo oświatowe (...), która została zmieniona w listopadzie 2018 r. Mam nadzieję, że tylko intencjonalnie, lub przez pomyłkę, zostały dopisane tej ustawy słowa, które skomplikowały samorządom życie. Chodzi o to, że w 2018 r. podczas nowelizacji Prawa oświatowego do wyrazów +dzieciom i młodzieży+ dopisano +pobierającym naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względy na miejsce zamieszkania+. Ten zapis odnosi się przede wszystkim do stypendiów, które samorządy mogły udzielać swoim mieszkańcom, dzieciom i mieszkańcom" - mówiła w imieniu wnioskodawców Urszula Augustyn (KO).

Jak wyjaśniła problem polega na tym, ze po dopisaniu tych słów samorządy mogą udzielać pomocy, czy wsparcia tylko dzieciom i młodzieży, które pobierają naukę na terenie tej gminy. "A przecież doskonale wiemy, że mnóstwo szczególnie uczniów szkół średnich albo studentów, uczy się, studiuje poza terenem swojej gminy. Tym jednym prostym zapisem uniemożliwiono samorządom wspieranie dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy, którzy uczą się poza jej terenem" - powiedziała Augustyn. "Myślę, że nawet, jeśli jakaś prawidłowa, czy dobra intencja przyświecała temu zapisowi to czas, który od tego momentu upłynął pokazał, że samorządy w pewnym sensie mają związane ręce" - dodała.

W imieniu komisji petycji zaapelowała do komisji edukacji o pozytywne rozpatrzenie projektu i powrót do poprzednich zapisów ustawy. "Jeżeli na terenie danej gminy mieszkają uczniowie, którzy potrzebują wsparcia, czy mogą być wsparci przez samorząd, to nie ma powodu byśmy tę gminę ograniczali" - wskazała.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski w imieniu rząd przedstawił negatywną opinię do projektu.

Poinformował, że przed nowelizacją ustawy w 2018 r, były "bardzo poważne wątpliwości interpretacyjne, czy gmina może przeznaczyć stypendia dla uczniów, którzy nie są mieszkańcami gminy, a pobierają naukę w placówkach edukacyjnych na terenie danej gminy, danego powiatu, czy danego województwa". "Dlatego wprowadzony został ten przepis. Przy poprzednim brzmieniu przepisów, które pani poseł proponuje przywrócić Regionalne Izby Obrachunkowe kwestionowały prawo samorządów do tego, by dawać stypendia uczniom, którzy uczyli się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, ale nie byli jej mieszkańcami" - powiedział. "Dlatego też wprowadzono nowelizację, która te kwestie jednoznacznie rozstrzygała, mówiąc o tym, że każdy uczeń pobierający naukę na terenie danego samorządu może podlegać programom, także stypendialnym, utworzonym przez daną jednostkę samorządu terytorialnego" - dodał.

"w opinii rządu przywrócenie przepisów w brzmieniu proponowanym przez panią poseł powodowałoby powrót do kłopotów interpretacyjnych, kłopotów samorządów do tego, aby przyznawać stypendia uczniom niebędącym stałymi mieszkańcami danej jednostki samorządu terytorialnego, aczkolwiek jest to jakiś problem, który w przyszłości należałoby rozwiązać" - powiedział Piontkowski. Wskazał też, że ewentualne nowelizowanie ustawy o systemie oświaty trzeba rozpatrywać razem z zapisami ustawy o samorządzie terytorialnym.

Poseł Mariusz Trepka (PiS) złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Posłowie opozycji opowiadali się za dalszym procedowaniem projektu. Wskazywali na to, że są gminy, które nie mają na swoim terenie szkół ponadpodstawowych, albo nie mają szkół artystycznych, czy sportowych, a nie mogą obecnie tworzyć programów, które wspierałyby uczniów potrzebujących wsparcia lub szczególnie uzdolnionych mieszkających na ich terenie.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) złożyła wniosek o powołanie podkomisji w celu rozpatrzenia projektu.

W pierwszej kolejności komisja głosowała nad wnioskiem o odrzucenie projektu, jako dalej idącym. Poparło go w głosowaniu 29 posłów, przeciw 26, 1 poseł się wstrzymał. Tym samym komisja opowiedziała się za odrzuceniem projektu. Wniosek Dziemianowicz-Bąk stał się bezprzedmiotowy.

Ostatecznie o tym, czy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany przez komisje petycji zostanie odrzucony, czy nie zdecyduje w głosowaniu cały Sejm.