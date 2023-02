Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA: jestem pełen podziwu, ile dają z siebie Polacy

Jestem pełen podziwu, ile dają z siebie Polacy. Jesteśmy dumni, pracując z wami i będziemy razem z wami tak długo, jak wszyscy zobaczymy wolną i wyzwoloną Ukrainę - powiedział w czwartek w Rzeszowie sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych Alejandro Mayorkas.

"Przyjechaliśmy, żeby odwiedzić Polskę i powiedzieć, że będziemy pracować ramię w ramię z Polakami, aby zagwarantować wolność Ukrainie. Jestem tu, żeby wyrazić swój podziw dla tego, co zrobili Polacy. Kiedy na spotkaniach z ludźmi, którzy pracowali przy ukraińskiej granicy, kiedy słyszałem o ich heroizmie i poświęceniu, wiem, że nasza wizyta jest sposobem uczczenia tych w Polsce, którzy zdecydowali się na najwyższą ofiarę w walce z niesprowokowaną agresją Rosji" - powiedział sekretarz.

Zaznaczył, że ogromne wrażenie zrobiło na nim, gdy zobaczył technologię pochodzącą ze Stanów Zjednoczonych wspierającą działania polskiej Straży Granicznej, pomagającej ratować ukraińskich uchodźców oraz gwarantującej bezpieczeństwo Polaków.

"Jestem pełen podziwu, ile dają z siebie Polacy. Jesteśmy dumni, pracując z wami i będziemy razem z wami tak długo, jak wszyscy zobaczymy wolną i wyzwoloną Ukrainę" - podkreślił.

Alejandro Mayorkas mówił też o wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. "To nie tylko wsparcie technologiczne, wojskowe, ale również zapewniamy cyberbezpieczeństwo" - zaznaczył. Podkreślił, że nie jest to pomoc tylko od Polski i Stanów Zjednoczonych. "Wszyscy wspieramy naszych ukraińskich braci. Jest to wysiłek międzynarodowy, gdzie społeczność sojuszników zjednoczyła się, aby włączyć przeciw niesprowokowanej agresji Rosji i popierać wartości, które nas jednoczą" - dodał.