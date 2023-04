Członkowie NATO są zgodni, że Szwecja musi jak najszybciej dołączyć do Sojuszu, po tym jak we wtorek do organizacji została przyjęta Finlandia - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej na zakończenie spotkania szefów MSZ państw Sojuszu w Brukseli.

Podkreślił również, że przyszłość Ukrainy jest w rodzinie euroatlantyckiej i że NATO będzie nadal wspierać Gruzję, Mołdawię oraz Bośnię i Hercegowinę.