Sekretarz generalny PiS: efekty naszych zmagań z kryzysami będą wpływały bardzo znacząco na kształt programu

Efekty naszych zmagań z kryzysem energetycznym, inflacyjnym będą wpływały bardzo znacząco na kształt programu, który chcemy zaprezentować późną wiosną; jego prezentację chcemy poprzedzić konferencjami programowymi, dotyczącymi różnych dziedzin życia - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki w wywiadzie dla portalu i.pl zapowiedział, że ugrupowanie przygotowuje nowy program, który zostanie zaprezentowany późną wiosną.

Sobolewski w Polskim Radiu 24 tłumaczył, że "przygotowujemy program, ale w pierwszej kolejności mierzymy się z kryzysem energetycznym, inflacyjnym, i to będzie determinowało też jak ten program będzie ostatecznie wyglądał".

"Efekty naszych zmagań z tymi kryzysami będą wpływały bardzo znacząco na kształt programu, który chcemy zaprezentować późną wiosną. Prezentację tego programu poprzedzić chcemy konferencjami programowymi, dotyczącymi różnych dziedzin życia" - mówił Sobolewski.

"Chcielibyśmy wygrać (wybory - PAP), aby kontynuować to, co już rozpoczęliśmy w 2015 r. i oczywiście będziemy robić wszystko, aby przekonać Polaków do tego, aby ponownie nam zaufali i powierzyli mandat na kolejną kadencję. Do tego potrzeba ciężkiej pracy i trzeba konkretnych propozycji dla Polaków, które to Polacy odbiorą jako propozycje mogące pozytywnie wpłynąć na ich życie" - powiedział polityk PiS.