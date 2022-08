Sekretarz generalny PiS: mam nadzieję, że do października kwestia sędziów pokoju zostanie rozwiązana

Mam nadzieję, że do października kwestia sędziów pokoju zostanie rozwiązana, nie widzę żadnych przeciwskazań w tym obszarze - powiedział we wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Dodał, że przepisy będą przyjmowane "w pewnym pakiecie".

Pod koniec lipca Paweł Kukiz powiedział w Radiu Wrocław, że zostały dwa miesiące na uchwalenie ustawy o sędziach pokoju, a jeśli PiS nie zagłosuje za ustawą lub wstrzyma prace nad nią, on przestanie głosować razem z PiS. Nie wykluczył też złożenia wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Sobolewski był pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia, czy ewentualne zerwanie współpracy przez Kukiza będzie dużym ciosem dla PiS. "Przewodniczący Kukiz wspomniał październik, wrzesień - do tego czasu ta kwestia (sędziów pokoju) będzie załatwiona" - powiedział.

Dopytywany, czy do tego czasu zostanie przyjęta stosowna ustawa, odparł, że "będzie to przyjmowane w pewnym pakiecie".

"Ale mam nadzieję, że i w Sejmie, i w Senacie, i też wtedy będzie oczekiwany podpis prezydenta pod ustawą - mam nadzieję, że do października ta kwestia zostanie rozwiązana z obopólną korzyścią. Ja jestem akurat zwolennikiem sędziów pokoju, więc też tutaj nie widzę żadnych przeciwskazań" - powiedział sekretarz generalny PiS.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny ubiegłego roku prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Kwestia wprowadzenia instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

W listopadzie ubiegłego roku prezydent skierował do Sejmu inicjatywę dotyczącą wprowadzenia w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prezydencka propozycja objęła dwa projekty: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Prezydent, kierując inicjatywę do Sejmu, wskazywał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju przybliży wymiar sprawiedliwości do obywatela i przyspieszy procedury sądowe.

W czerwcu br. roku Paweł Kukiz również mówił, że jeśli nie dojdzie do porozumienia ws. sędziów pokoju i odpowiednie przepisy nie zostaną uchwalone - pójdzie do opozycji z propozycją złożenia wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W maju Kukiz zapowiadał, że powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości i Kukiz'15 mający - jak mówił - "wyjaśnić wszelkie rozbieżności" w zakresie rozwiązań dotyczących sędziów pokoju.