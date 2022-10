Sekretarz generalny PiS o informacjach dotyczących blokady środków unijnych: to pogłoski medialne

Informacje ws. blokady środków unijnych dla Polski są pogłoskami medialnymi, nie mamy w tej sprawie żadnych oficjalnych pism – powiedział w poniedziałek na antenie PR24 Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS.

Sobolewski został poproszony o komentarz do informacji, jakoby zapadła decyzja o blokadzie wypłaty unijnych funduszy spójności dla Polski. "Nie wierzę w takie rzeczy. Dziś są to pogłoski medialne, nie mamy żadnej oficjalnych dokumentów, żadnych oficjalnych pism" - odpowiedział.

Zwrócił uwagę, że Polsce wypłacono "pierwszą transzę z Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich". "Oczekujemy na dalsze wypłaty tego, co zgodnie z traktatami unijnymi Polsce się należy, tak jak w przypadku KPO" - oznajmił.

"Przypominam ciągle, że KPO niedawno temu, słowami pani przewodniczącej (Ursuli - PAP) von der Leyen zostało zatwierdzone przez Komisję Europejską, a zatem zostało potwierdzone, że Polsce te pieniądze się należą i my czekamy" - zaznaczył sekretarz generalny PiS.

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas poniedziałkowej konferencji prasowej odniósł się do doniesień dziennika "Rzeczpospolita" jakoby Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski".

Rzecznik podkreślił, że te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane. Zwracał uwagę, że informacje oparte są na jednej wypowiedzi urzędnika, który nawet nie jest członkiem KE, która to wypowiedź "została jeszcze odpowiednio podkręcona, aby stworzyć wrażenie, że Polska ma zablokowane środki unijne".

Zwrócił uwagę, że wspomniany urzędnik był szefem gabinetu polityków związanych z opozycją. "Szanowni państwo, wierzycie, że to jest przypadek? Wierzycie, że przypadkiem jest to, że to były dyrektor gabinetu Janusza Lewandowskiego i Danuty Hübner, który opowiada takie rzeczy, które służą później temu, aby budować taką atmosferę dotyczącą środkom unijnym" - mówił Müller.

Rzecznik przywołał jednocześnie niedawną wypowiedź unijnego komisarza Johannesa Hahna, że w przypadku Polski nie dostrzeżono wystarczająco bezpośredniego związku między problemami sądownictwa a zagrożeniami dla funduszy UE. "To oficjalne stanowisko UE, KE w obszarze budżetu" - podkreślił Müller.