Sekretarz generalny PiS: przed wizytą w Brukseli Czarzasty powinien porozmawiać z Biedroniem

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powinien najpierw porozmawiać na miejscu z europosłem Robertem Biedroniem - ocenił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, komentując zapowiedź wizyty parlamentarzystów Lewicy w Brukseli ws. warunków niezbędnych do tego, by Polska nie utraciła unijnych środków.

W czwartek podczas rozmowy w Programie Trzecim Polskiego Radia Sobolewski był proszony o ocenę zapowiedzianej przez jednego z liderów Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego wizyty delegacji parlamentarzystów Lewicy w Brukseli. Czarzasty mówił, że przedstawiciele Lewicy będą na forum unijnym rozmawiać o tym, co zrobić, aby Polska nie straciła unijnych funduszy.

"Każda tego rodzaju aktywność jest pozytywnie oceniana, ale tutaj panu przewodniczącemu Czarzastemu tak delikatnie bym zasugerował, że powinien zacząć najpierw od jednego z europosłów, który jest z jego ugrupowania. Pana Biedronia, który był autorem kilkunastu rezolucji, które miały na celu skłonienie Komisji Europejskiej do tego, aby te pieniądze do Polski nie trafiły. Więc zanim pojedzie do Brukseli może najpierw na miejscu porozmawiałby ze swoim europosłem Biedroniem" - odpowiedział polityk.

Pytany o kwestię ewentualnego mrożenia środków z Funduszu Spójności, sekretarz generalny PiS zapewnił, że nie ma takich sygnałów, żadnych oficjalnych pism, ani oficjalnych stanowisk, które by trafiły do strony polskiej.

"W tej chwili jest to fakt medialny i rozmowy trwają, my jesteśmy w trakcie rozmów. Pierwsza transza, można powiedzieć mała transza, trafiła już do Polski z tego głównego funduszu budżetu na tzw. Pomoc Techniczną i czekamy na kolejne, a w trakcie tego oczywiście jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską, więc nie ma tutaj zagrożenia" - zapewnił.

Jak stwierdził, na przełomie roku powinna być rozstrzygnięta również sprawa wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Dodał, że niedługo - jak mówił - ma nadzieję, że jeszcze w październiku będzie złożony wniosek o pierwszą transzę z KPO.

Z opublikowanego w poniedziałek przez dziennik "Rzeczpospolita" artykułu wynika, że Bruksela miała wstrzymać "praktycznie wszystkie fundusze dla Polski, dopóki nie naprawimy sądownictwa" - w tym także środki budżetowe w ramach polityki spójności. "Polska może zacząć realizować projekty, bo cztery programy operacyjne zostały już przez KE zaakceptowane, ale nie może liczyć na to, że Komisja opłaci przysłane do Brukseli rachunki" - pisze "Rz".

Cytowany przez "Rz" Marc Lemaitre, dyrektor generalny ds. polityki regionalnej w KE, powiedział w ubiegłym tygodniu na spotkaniu w Brukseli, że "polskie władze same zadeklarowały, że nie wypełniły jednego z podstawowych warunków umożliwiających zwrot pieniędzy, związanego z kartą praw podstawowych". "To horyzontalny warunek, nie dotyczy poszczególnych sektorów, ale całości funduszy. I dopóki on nie będzie wypełniony przez Polskę, płatności nie będą zwracane przez KE. Te rachunki będą czekać" - powiedział Lemaitre.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek, że nie wpłynęło żadne pismo z Komisji Europejskiej o zablokowaniu środków z polityki spójności i funduszy rolnych dla Polski. W jego opinii, "z jednej wyciętej z kontekstu wypowiedzi tworzy się wrażenie zablokowania całych środków unijnych dla Polski". Według niego, te doniesienia są nieprawdziwe i zmanipulowane.

Rzecznik zwrócił uwagę, że Marc Lemaitre był szefem gabinetu polityków związanych z opozycją. "Szanowni państwo, wierzycie że to jest przypadek? Wierzycie, że przypadkiem jest to, że to były dyrektor gabinetu Janusza Lewandowskiego i Danuty Hübner, który opowiada takie rzeczy, które służą później temu, aby budować taką atmosferę dotyczącą środkom unijnym" - mówił Müller.

W komentarzu dla PAP komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski oświadczył, że kwestie dotyczące reformy sądownictwa w Polsce nie mają wpływu na fundusze spójności.