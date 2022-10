Sekretarz generalny PiS: tworzymy program wyborczy na trudne czasy

Wojna na Ukrainie przekłada się na każdą dziedzinę życia gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i politycznego w Polsce, dlatego tworzymy nowy program wyborczy na trudne czasy - powiedział w środę w Studiu PAP.PL sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki w wywiadzie dla portalu i.pl zapowiedział, że ugrupowanie przygotowuje nowy program wyborczy, który zostanie zaprezentowany późną wiosną.

"Tworząc teraz ten program, musimy zdać sobie sprawę, że jest to program na trudne czasy" - powiedział w środę w rozmowie z PAP.PL sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Podkreślił, że agresja Rosji na Ukrainę już "przerodziła się w długą wojnę", co "rezonuje na wszystko, na każdą dziedzinę życia gospodarczego, społecznego, ekonomicznego i politycznego w Polsce" - dodał.

Zaznaczył, że nowy program musi być "odpowiedzią i pokazaniem Polakom, że mamy przygotowane różne warianty tego, co chcemy zrobić". Sobolewski zapewnił, że podobnie jak poprzednie programy, będzie się on opierać na "Polsce solidarnej, zrównoważonym rozwoju" oraz zapewnieniu "takich samych szans" wszystkim Polakom, niezależnie od miejsca urodzenia.

"To cel, który realizujemy od roku 2015 i to też chcemy ująć w nowym programie oraz pokazać, jak chcemy do tego dojść, mając cały czas z tyłu głowy, że czasy które są teraz, różnią się bardzo od tego, co mieliśmy jeszcze chociażby w roku 2019 przed pandemią COVID-19, już nie wspominając o agresji Rosji" - powiedział.

Sobolewski zapewnił jednocześnie, że "nie ma żadnych dyskusji o tym, żeby weryfikować programy społeczne". "Chcemy je dalej realizować" - zaznaczył. Dodał, że w programie na pewno znajdzie się zapowiedź próby reform Unii Europejskiej. "Zmiany, która polegałaby na tym, że Unia Europejska wraca do swoich korzeni, a jednym z korzeni, albo jedną z podwalin Unii było odwołanie się do tradycji chrześcijańskiej" - dodał.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1450325,gosc-studia-pap-krzysztof-sobolewski-sekretarz-generalny-pis.html.