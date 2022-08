Sekretarz generalny PiS: w relacjach z UE będziemy stosowali zasadę "ząb za ząb"

Liczymy na opamiętanie się Unii Europejskiej, ale to już jest myślenie życzeniowe, będziemy stosowali taktykę "ząb za ząb"- powiedział w poniedziałek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Zapewnił, że polski rząd nie zamierza wychodzić z UE, ale chce ją reformować.

Polityk był pytany w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w najnowszym wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Kaczyński pytany o relacje z UE powiedział: "Wykazaliśmy maksimum dobrej woli, poszliśmy na kompromisy, ale widać, że nie o to tu chodzi". "Jeżeli wygramy, stosunki z Unią Europejską będziemy musieli ułożyć po nowemu. Nie może być tak - i nie będzie - że Unia wobec nas nie uznaje traktatów, porozumień, umów" - stwierdził prezes PiS. "Ustępstwa nic nie dały, choć poszliśmy daleko" - dodał.

Sobolewski odnosząc się do tych słów powiedział, że Kaczyński stwierdził oczywistą rzecz. "To na co umawialiśmy się z Komisją Europejską i to co z naszej strony zostało wypełnione, czyli kwestia Izby Dyscyplinarnej SN została wykonana i oczekiwaliśmy, że realizacja wszystkich zobowiązań nastąpi także z drugiej strony" - mówił.

Podkreślił, że po raz kolejny nastąpił pokaz prawdziwej polityki UE. "I my z tego wyciągamy wnioski na przyszłość. Niedługo będziemy mogli powiedzieć, "jak +Pan Bóg Kubie tak Kuba Bogu+" - dodał.

Dopytywany o działania polskiego rządu w tej sprawie zapewnił, że Polska będzie starała się wykorzystać wszystkie możliwości określone jasno w traktatach UE. "Wszystkie możliwości obejmują też prawo weta, które można stosować szeroko, zawężać, dotyczy to też spraw ważnych. Będziemy w tej chwili stosowali taktykę ząb za ząb" - powiedział Sobolewski.

Dodał, że polski rząd "ciągle jeszcze liczy na opamiętanie w Komisji Europejskiej". "Ale to już jest liczenie na zasadzie życzeniowego myślenia. Realnie patrzymy na sytuację, ale możemy podkreślić, że Komisja Europejska i tak wychodzi poza traktaty, i wszelkie normy prawne w traktatach.(...) Wychodzenie poza traktatowe Unii Europejskiej można powiedzieć, że się skończyło" - zaznaczył Sobolewski.

Zapewnił jednak, że Polski rząd nie chce wychodzić z Unii. "My z Unii Europejskiej się nigdzie nie wybieramy. Naszym celem jest też po części reforma Unii, bo jak widać nie wszystko działa tak jak powinno w UE. Naszym celem też jest zmiana Unii na Unię Europejską narodów" - dodał polityk PiS.

Dopytywany o narzędzia nacisku na UE odparł: "Będziemy szukać takiego rozwiązania, żeby nie spłacać czegoś czego nie otrzymaliśmy, chociaż mieliśmy to obiecane. Natomiast będziemy robić wszystko, aby jednak różnymi sposobami zmusić Komisje Europejską do refleksji i zmiany stanowiska. Mogą to być działania o szerokim wachlarzu. Od prawnych poprzez traktatowe" - zaznaczył.