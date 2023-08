Sekretarz klubu KO: od dawna jesteśmy przygotowani na wybory 15 października

Od dawna jesteśmy przygotowani na wybory 15 października; będzie to dwa tygodnie po wielkiej mobilizacji zwolenników opozycji, czyli zapowiedzianym na 1 października Marszu Miliona Serc - powiedział PAP we wtorek sekretarz klubu KO Zbigniew Konwiński, odnosząc się do zarządzenia przez prezydenta wyborów.

Andrzej Duda poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na dzień 15 października 2023 roku.

"Od dawna jesteśmy przygotowani na termin 15 października. Będzie to dwa tygodnie wielkiej mobilizacji zwolenników opozycji, Koalicji Obywatelskiej, czyli po zapowiedzianym na 1 października wielkim Marszu Miliona Serc w Warszawie" - powiedział PAP Konwiński, odnosząc się do zapowiedzianego przez szefa PO Donalda Tuska marszu.

Zaznaczył, że KO zaprasza na marsz przedstawicieli wszystkich partii opozycyjnych oraz wszystkich obywateli, którzy chcą, by w Polsce na jesieni dokonały się zmiany.

"Im szybciej odbędą się wybory, tym lepiej" - podkreślił poseł KO. Zwrócił jednocześnie uwagę, że obóz rządzący od dłuższego już czasu podejmuje szereg "wątpliwych prawnie działań", które można zakwalifikować jako wydatki kampanijne. "Wiele działań, które podejmuje obóz rządzący jest finansowanych z pieniędzy publicznych, z pieniędzy ministerstw, z pieniędzy rządu czy też nawet spółek Skarbu Państwa" - zaznaczył. Jego zdaniem świadczy to m.in. tym, że nie ma równych reguł dla wszystkich ugrupowań.

Zdaniem polityka KO, PiS szuka wszelkich sposobów, żeby zwiększyć swoje szanse w wyborach i jednym z narzędzi ma być pomysł przeprowadzenia referendum w dniu wyborów. W jego ocenie, chodzi m.in. o to, by można było w większym stopniu wydawać pieniądze publiczne poza określonymi limitami.

"PiS wymyślił sobie, że przedstawi jakiś problem, będzie nim straszyć, a później przedstawi się jako obrońca, sądząc, że to przyniesie mu zyski. Moim zdaniem nie ma realnego zagrożenia migrantami, największym zagrożeniem dla Polski i Polaków to są rządy PiS-u" - ocenił Konwiński.

Postanowienie prezydenta o zarządzeniu wyborów musi zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóźniej piątego dnia od dnia zarządzenia wyborów. Dopiero po publikacji formalnie ruszy kampania wyborcza.

Wraz z postanowieniem prezydenta w Dzienniku Ustaw publikowany zostanie też kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie, takich jak: zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, czy zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.