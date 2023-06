Sekretarz PiS: kongres partii odbędzie się w ostatni weekend czerwca

Kongres PiS odbędzie się w ostatni weekend czerwca w Polsce centralnej; zaprezentujemy na nim kolejne propozycje programowe - powiedział we wtorek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Sobolewski we wtorek w Studiu PAP pytany o to, kiedy planowany jest kolejny kongres PiS-u powiedział, że odbędzie się on "w ostatni weekend czerwca". Dopytywany o miejsce wydarzenia powiedział, że "w Polsce centralnej". Jak wcześniej nieoficjalnie ustaliła PAP, kongres ma odbyć się w Łodzi.

Jak zaznaczył sekretarz generalny PiS, podczas konwencji przedastawione zostaną kolejne propozycje programowe. Gotowy program wyborczy ma zostać zaprezentowany "prawdopodobnie na początku września".

Poprzedni kongres PiS, "Programowy Ul", odbył się 15 maja. Podczas wydarzenia prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; dodał, że od nowego roku wprowadzone zostaną bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia, zapowiedział też jak najszybsze zniesienie opłat za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1584113,gosc-studia-pap-krzysztof-sobolewski.html oraz https://wideo.pap.pl/