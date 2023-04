Sekretarz PiS o katastrofie Tu-154M: samoloty z prezydentami nie spadają przypadkowo

W przypadku katastrofy samolotu Tu-154M w 2010 roku pod Smoleńskiem nikt nie jest na tyle naiwny i jest w Polakach przekonanie, że samoloty z prezydentami nie spadają przypadkowo - mówił we wtorek w Studiu PAP sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Podkomisja smoleńska złożyła w poniedziałek w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz morderstwa pozostałych 95 osób podróżujących Tu-154 10 kwietnia 2010 r.

Zawiadomienie dotyczy art. 134 Kodeksu karnego, który sankcjonuje zamach na życie prezydenta. Zgodnie z tym przepisem, kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta RP podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, a maksymalnie karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Sobolewski pytany we wtorek w Studiu PAP o to zawiadomienie ocenił, że jeżeli prokuratura byłaby w stanie udowodnić, że za "katastrofą, a można to powiedzieć wprost, zamachem", stoją Rosjanie, a konkretnie prezydent Władimir Putin, to można by "przyłączyć się do procesu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK)", który oskarża go o zbrodnie wojenne na Ukrainie.

"Tutaj mówimy o tym, że zginął prezydent z delegacją. Nikt nie jest na tyle naiwny i jest przekonanie też w Polakach, że samoloty z prezydentami nie spadają przypadkowo. Taka jest rzeczywistość" - uważa Sobolewski.

Sekretarz generalny PiS na uwagę, że zdarzają się też wypadki odpowiedział: "ale nie z prezydentami".

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego żoną Marią oraz ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim.