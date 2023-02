Sekretarz Polski 2050: Kierwiński mówi, że nie ma wrogów na opozycji, liczę, że pójdą za tym czyny

Cieszy mnie, że sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński mówi, że nie ma wrogów na opozycji, liczę, że za tymi słowami pójdą czyny - powiedziała PAP sekretarz generalna Polski 2050 Agnieszka Buczyńska.

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński był pytany w środę w Radiu Zet o to, co się stało, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz "nie za bardzo chcą" iść do wyborów razem z PO. "Nie wiem. To zła decyzja obu panów. Ale nie ma wrogów na opozycji, będziemy ze sobą współpracować. Może jeszcze zmienią zdanie" - powiedział.

Zapewnił też, że "nie zazdrości" politykom tych formacji powołania zespołu ekspertów, który we wtorek rozpoczął prace. "Gdybym był złośliwy, to powiedziałbym, że Polska jest dziś podpalona przez podpalaczy z PiS - jest recesja, inflacja - a gdy dom się pali, to strażacy nie przygotowują listy priorytetów akcji ewakuacyjnej, tylko wchodzą, gaszą pożar, przywracają normalność i stan bezpieczeństwa. Nie widzę, żeby ten zespół zbawił zarówno pana Szymona Hołownię, jak i pana Władysław Kosiniaka-Kamysza" - oświadczył. "Ale nie ma wrogów na opozycji. Mamy przyjazne relacje" - zapewnił.

Słowa Kierwińskiego skomentowała Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna Polski 2050 Szymona Hołowni i druga wiceprzewodnicząca partii. "Cieszy mnie gdy słyszę, że sekretarz Kierwiński mówi, że nie ma wrogów na opozycji. Liczę, że za tymi słowami pójdą czyny" - powiedziała w rozmowie z PAP. Oceniła też, że stworzenie zespołu do opracowania "jednej listy spraw" do załatwienia to największy wspólny projekt partii opozycyjnych w tej kadencji Sejmu. "Tym projektem, wspólnie z PSL robimy najwięcej dla zwycięstwa nad PiS" - oceniła.

Przywołała też słowa Szymona Hołowni, który otwierając we wtorek prace zespołu podkreślał, że wreszcie zaczyna się "rozmowa o czymś, a nie o kimś". "Totalny anty-PiS nie wystarczy do obalenia Jarosława Kaczyńskiego. Widać to po wynikach ostatnich siedmiu wyborów. Aby wygrać musimy przekonać Polaków, że mamy im do zaoferowania lepsze jutro, a nie wspólny powrót do wczoraj" - stwierdziła Buczyńska.

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu eksperckiego Polski 2050 i PSL, zapowiedziane w ubiegłym tygodniu przez liderów obu formacji: Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Celem prac zespołu ma być stworzenie wspólnej dla obu ugrupowań "jednej listy spraw do załatwienia" po wygranych wyborach.

"To, co dzisiaj państwo zaczniecie robić, to w pewnym sensie, można powiedzieć, początek pracy w przyszłym, koalicyjnym rządzie" - mówił Hołownia. Podkreślał też, że efektem prac zespołu będą trzy wspólne sprawy na pierwsze 100 dni rządu oraz trzy wspólne tematy na kadencję. Lider Polski 2050 pokazał także program swojej formacji. "Tego jest dużo, ale nikt nam nie wmówi, że bez tego wygrywa się wybory" - powiedział. "Te wybory wygramy tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, dlaczego opozycja je przegrała w 2015 roku" - stwierdził/

Kosiniak-Kamysz podkreślał z kolei, że Polska 2050 i PSL są pierwszymi na opozycji formacjami, które rozmawiają o programie. "Można to bagatelizować, można to ośmieszać, można tego nie zauważać, ale to jest jedyne, konkretne działanie ze strony formacji demokratycznych od tygodni albo od miesięcy" - powiedział prezes PSL.