Sellin o Orderze Orła Białego dla Macierewicza: ta decyzja zapadła o wiele lat za późno

Decyzja o przyznaniu Antoniemu Macierewiczowi Orderu Orła Białego zapadła o wiele lat za późno, inni twórcy KOR, jak np. Jacek Kuroń czy Adam Michnik zostali odznaczeni tym orderem już dawno - powiedział w sobotę wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Trzej działacze Komitetu Obrony Robotników: Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz oraz Piotr Naimski zostali w piątek odznaczeni przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego. Wyboru uhonorowanych osób dokonał prezydent, zasięgając opinii Kapituły Orderu Orła Białego.

Sellin pytany był w sobotę w Radiu Zet, czy Macierewicz jest "dobrym kawalerem" Orderu Orła Białego. "Oczywiście, że tak i ta decyzja zapadła o wiele lat za późno, bo wszyscy twórcy KOR jak np. Jacek Kuroń czy Adam Michnik zostali odznaczeni tym orderem już dawno, natomiast współtwórcy, jedni z najważniejszych twórców, bo sama idea była Antoniego Macierewicza, dopiero teraz. Więc nadrobiono pewną zaległość w tej sprawie" - ocenił.

Sellin podkreślił, że odznaczeni przez prezydenta najwyższym odznaczeniem państwowym, "Mirosław Chojecki, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, to bohaterowie naszej wolności, dzięki którym między innymi możemy sobie spokojnie w tym studiu rozmawiać o wszystkim, bo mamy wolność słowa, dzięki tym dzielnym ludziom, których była garstka w latach 70.".

Wiceminister kultury przypomniał, że "w III RP Antoni Macierewicz rozpoczął proces lustracji, który był niezbędny dla porządku publicznego w Polsce".

"Zlikwidował WSI, właściwie sowiecką przybudówkę strukturalną, która funkcjonowała w Polsce. Zbudował Wojska Obrony Terytorialnej, dzisiaj w czasie wojny w Ukrainie, widzimy, jak tego typu formacje są potrzebne i on to zrobił wcześniej. Kpiono z niego, mówiono +armia Macierewicza+, dzisiaj wszyscy wiemy, jak ważna jest to formacja uzupełniająca" - przekonywał Sellin.

