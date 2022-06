Sellin: polskie muzea stały się miejscami niezwykle popularnymi

Polskie muzea stały się miejscami niezwykle popularnymi — powiedział w piątek w Toruniu wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Dodał, że w ostatnim przedpandemicznym roku odwiedziło je 40 milionów osób.

W Muzeum Okręgowym w Toruniu 17 i 18 czerwca odbywa się międzynarodowa konferencja naukowa "Between East and West - studies on the history of memory, commemoration and reception of medieval culture".

"Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w ostatnim roku przedpandemicznym - bo lata pandemiczne 2020 i 2021 wszystko zakłóciły - muzea miały w Polsce miejsce drugie, jeżeli chodzi o frekwencję. Po kinach. Kina - 70 milionów, muzea - 40 milionów odwiedzających. Ta liczba wzrasta o 1-2 miliony rocznie" - wskazał minister Sellin.

Dodał, że muzea "stały się miejscami niezwykle popularnymi", w których "zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy odwiedzający nasz kraj, chętnie spędzają swój wolny czas".

Patronat honorowy nad toruńską konferencją objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Prezydent Torunia Michał Zaleski. Konferencja objęta została również patronatem korporacyjnym TVP i PAP.