Sellin: powstanie komisji ds. rosyjskich wpływów to kwestia układu odpornościowego, który w Polsce trzeba zbudować

Powstanie komisji ds. rosyjskich wpływów jest bardzo potrzebna. Myślę, że to jest kwestia takiego układu odpornościowego, który w Polsce trzeba zbudować - powiedział w Radiu Gdańsk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS).

Sellin pytany o środowe spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie podkreślił, że klub "systematycznie realizuje plan kampanijny".

"Po dwudniowym +Ulu Programowym+, który zrobił tak duże wrażenie i po którym zaproponowaliśmy kilka bardzo konkretnych propozycji Polakom, mówiliśmy, że w czerwcu odbędzie się też takie duże spotkanie programowe i to jest właśnie to spotkanie w Łodzi w sobotę 24 czerwca. To będzie duże wydarzenie, z ważnymi przemówieniami, z ważnym przekazem dla Polaków na kilka miesięcy przed wyborami" - podkreślił.

Prowadzący audycję pytał wiceministra także o ocenę środowej debaty w Parlamencie Europejskim, podczas której komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders krytykował nowelizację Kodeksu wyborczego.

"Wszystkie inicjatywy w Parlamencie Europejskim, tych rezolucji w ostatnich latach było już chyba kilkadziesiąt, są inspirowane przez polską opozycję. Niestety mamy taką opozycję, która sama siebie nazwała +totalną+, uznała, że będzie walczyć z konserwatywnym, prawicowym polskim rządem ulicą i zagranicą. Kilka dni temu mieliśmy ulicę, teraz mamy zagranicę i tak co chwilę jest to realizowane. (...) Każdy pretekst jest dobry żeby taką antypolską histerię, czy debatę wzmóc i z taką sytuacja mieliśmy do czynienia po raz kolejny w Parlamencie Europejskim wczoraj" - ocenił.

Wiceminister Sellin odniósł się także do wypowiedzi europosłanki Róży Thun, która stwierdziła, że podczas najbliższych wyborów powinna działać pełna misja obserwacyjna OBWE.

"To jest kolejny dowód nielojalności, sugerowania, że w Polsce rzekomo coś jest nie w porządku z demokracją, że uczciwość wyborów jest zagrożona, w sytuacji kiedy to właśnie moje środowisko polityczne wprowadziło różnego rodzaju nowe regulacje, które mają zapewnić ich przejrzystość. A to w czasie rządów Platformy Obywatelskiej mieliśmy do czynienia na przykład z wyborami samorządowymi, podczas których okazało się, że prawie 18 proc. legalnie oddanych głosów zostało uznanych za nieważne i ewidentnie wynik był, mówiąc kolokwialnie, przekręcony" - powiedział.

Sellin odniósł się także do planowanego powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. "Ta komisja powstanie, jest teraz procedowana w Sejmie (prezydencka nowela ustawy w tej sprawie - PAP) (...) Ta komisja jest bardzo potrzebna. Myślę, że to jest kwestia takiego układu odpornościowego, który w Polsce trzeba zbudować. Polska ma kłopoty z Rosją od trzystu lat, była zależna od Moskwy przez 45 lat i naprawdę naiwnością byłoby myśleć, że jakichś swoich zasobów, jakichś swoich wpływów, jakichś swoich macek Rosja w kraju nie pozostawiła. Takiego kraju jak Polska, Rosja zlekceważyć na pewno nie może" - wskazał.