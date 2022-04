Sellin: Szybkie zakończenie wojny na Ukrainie jest możliwe tylko poprzez przewrót w Rosji

Amerykański i brytyjski wywiad przewidują, że wojna na Ukrainie potrwa cały rok 2022. Jej szybkie zakończenie jest możliwe tylko poprzez wewnętrzny przewrót w Rosji, a to jest mało prawdopodobne – powiedział w niedzielę w programie „Kawa na ławę” w TVN24 Jarosław Sellin z PiS.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin ocenił, że społeczeństwo rosyjskie jest niezdolne do sprzeciwu wobec władzy i "całkowicie spacyfikowane". "Nadzieją jest to, że widać, iż Rosja politycznie przegrała tę wojnę w skali światowej. Zachód odnalazł jedność. Jest też duża szansa, że również militarnie ją przegra" - podkreślił Sellin.

Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) stwierdziła, że większość Europy wciąż nie w pełni rozumie to, co "rozumiemy my, Litwini, Łotysze i Estończycy i widzą zagrożenie ze strony Putina". W tym kontekście Hanna Gill-Piątek (Polska 2050) podkreśliła, że zadaniem Polski jest bycie "ambasadorem Ukrainy w Unii Europejskiej". "Wizyta prezydenta Dudy oraz przywódców Litwy, Łotwy i Estonii pokazuje, że możemy mieć taką sprawczą rolę, ale musimy to robić znacznie silniej" - dodała poseł Gill-Piątek.

"Agresja Rosji zburzyła porządek światowy i zagrożenie wojną może trwać przez najbliższe lata" - powiedział poseł Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem kierunek działań państw zachodnich został przesądzony i ich postawa jest przejawem chęci obrony przed Rosją.

Przedstawiciele opozycji skrytykowali postawę Zjednoczonej Prawicy w sprawie głosowania nad poprawkami Senatu do ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego". Ustawa zakłada wprowadzenie zakazu importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu z Rosji. Senatorowie zaproponowali wprowadzenie zakazu importu gazu płynnego LPG z Rosji, ale posłowie w głosowaniu poprawkę odrzucili. Zdaniem wiceministra Jarosława Sellina nałożenie tego embarga było obecnie niewykonalne technicznie oraz mogłoby mieć dramatyczne konsekwencje dla zwiększenia poziomu inflacji. Dodał, że "już w końcu tego roku Polska będzie całkowicie uwolniona od rosyjskiego gazu" i jest to założenie wyprzedzające pozostałe kraje Unii Europejskiej. W jego opinii skutecznym przeciwdziałaniem rosyjskim surowcom byłoby wprowadzenie pełnego embarga na rosyjskie paliwa.

Zdaniem posła Piotra Zgorzelskiego z PSL rezygnacja z rosyjskich dostaw surowców mogłaby nastąpić szybciej, jeśli rząd Zjednoczonej Prawicy inwestowałby więcej środków w rozwój technologii surowców odnawialnych. Jarosław Sellin przypomniał, że PSL było koalicjantem w rządach, które podpisywały kontrakty na dostawy surowców energetycznych i zrezygnowały z budowy gazociągu Baltic Pipe. W jego opinii te działania skutkują dziś wyższą inflacją, która wynika głównie ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych.

Politycy opozycji uznali, że za wzrost cen odpowiada rząd oraz prezes Narodowego Banku Polskiego, ponieważ niedostatecznie szybko zareagowali na groźbę inflacji. Zwrócili również uwagę na szybki wzrost wysokości rat kredytów, który jest skutkiem podwyżek stóp procentowych. Zdaniem posła Piotra Zgorzelskiego Zjednoczona Prawica zwleka z wyborem Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisko prezesa NBP ponieważ jest on postrzegany przez opinię publiczną jako współodpowiedzialny za wzrost inflacji.