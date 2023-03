Sellin: zatrzymanie Putina zależy od sytuacji w Rosji; politycy opozycji: gest MTK symboliczny, ale znaczący

Zatrzymanie Putina zależy od sytuacji wewnętrznej w Rosji oraz tego, czy ten reżim polityczny przetrwa - powiedział w sobotę na antenie Radia Zet sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Politycy opozycji ocenili, że decyzja MTK o nakazie aresztowania Putina to "gest symboliczny, ale znaczący".

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka, Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

"Gdziekolwiek Władimir Putin oraz rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Biełowa się pojawią w świecie, w kraju, który uznaje kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, to właściwie władze są zobowiązane do aresztowania tych osób i dostarczenia ich do Hagi, żeby stanęli przed sądem międzynarodowym za zbrodnie, za które są odpowiedzialni" - powiedział w programie 6. Dzień Tygodnia w Radiu Zet wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Dopytywany, czy wierzy, że tak się stanie, odpowiedział: "to oczywiście zależy od sytuacji wewnętrznej w Rosji, od tego, czy ten reżim polityczny przetrwa, czy nie dojdzie do jakiegoś przewrotu politycznego w Rosji, do nowego +okresu smuty+".

"Przypomnę, że też nie bardzo wierzyliśmy, że po wojnie domowej na Bałkanach w rozpadającej się Jugosławii stanie przed sądem Milošević czy Mladić, a jednak stanęli. Po jakimś czasie jednak stanęli. Oczywiście, Rosja to jest o wiele trudniejszy przypadek niż Serbia, której przywódcy właśnie dopuścili się takich zbrodni, ale jednak stanęli przed sądem, zostali osądzeni i skazani, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że czas pracuje dla sprawiedliwości i ta sprawiedliwość tym zbrodniarzom zostanie wymierzona" - dodał.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) ocenił, że jest to "gest o charakterze symbolicznym, potwierdza, że w świetle prawa międzynarodowego to, co robi Rosja, to są zbrodnie. Ten gest pomaga kształtować taką opinię publiczną". "Natomiast nie spodziewam się, żeby państwa, które nawet respektują Międzynarodowy Trybunał Karny, żeby w tej chwili zatrzymały prezydenta Rosji. Myślę, że dyplomaci rosyjscy będą uzgadniać każdorazowo jego przybycie, będzie pewnie trochę więcej +nerwówki+ ze strony rosyjskiej, ale to porównanie do zbrodniarzy państw bałkańskich jest o tyle nieadekwatne, że rzeczywiście Jugosławia się rozpadła, a Rosja wcale się nie rozpada i ciągle jest traktowana bardzo poważnie przez inne państwa na świecie" - zwrócił uwagę Bosak.

Poseł KO Michał Szczerba zgodził się, że jest to gest "symboliczny". Ale, jak mówił, "znaczący i bardzo praktyczny". "To sygnał dla wolnego świata i dla Ukrainy szczególnie, która cały czas walczy i wykrwawia się, że zbrodniarze wojenni będą odpowiadać za swoje czyny" - wskazał.

Bożena Żelazowska (PSL) oceniła, że "nawet, jeżeli jest to gest symboliczny to jest ważne, że Putin został uznany za zbrodniarza, a w polityce, jak wiadomo, może się wszystko zdarzyć. Jeżeli Rosja rzeczywiście osłabnie, a tak się dzieje, to może to być wykorzystane. Mam nadzieję, że jeżeli mamy taki wyrok to on będzie mógł być wykonany" - powiedział Żelazowska.

Zdaniem Michała Koboski z Polski 2050, decyzja MTK to "fakt bardziej niż symboliczny, fakt znaczący, bo to jest pierwsza tego typu decyzja Międzynarodowego Trybunału". "Tutaj mamy decyzję Trybunału, o której wiedzieliśmy, że jeżeli takowa nastąpi, to od razu się zacznie dyskusja, czy to jest w ogóle wykonalne, ale ta decyzja, żeby wydać taki nakaz aresztowania, jest bardzo istotnym faktem prawnym" - podkreślił.

Zaznaczył, że "nie oznacza z automatu, że jeżeli Putin pojedzie do jednego z tych 123 krajów, to od razu zostanie zatrzymany, ale na pewno gdziekolwiek nie wyląduje w krajach uznających Statut Rzymski, to będzie dyskusja, presja na władzę" - ocenił.

Jak stwierdził MTK, przestępstwa, o które są podejrzani Putin i Lwowa-Biełowa, były popełniane co najmniej od 24 lutego 2022 r. i stanowią naruszenie mówiącego o zbrodniach wojennych artykułu 8. Statutu Rzymskiego - międzynarodowego aktu prawnego ustanawiającego MTK. Putin jest ponadto podejrzany o niewłaściwe sprawowanie nadzoru nad swoimi cywilnymi i wojskowymi podwładnymi, którzy dopuścili się tych przestępstw lub pozwolili na to, by je popełniono.

Nakazy aresztowania są tajne, by chronić ofiary, świadków i sam proces śledztwa, w tym przypadku MTK - ze względu na to, że przestępstwa, których dotyczy, najprawdopodobniej są ciągle popełniane, a publiczna świadomość istnienia tych nakazów może przyczynić się do zapobieżenia im w przyszłości - zgodził się je upublicznić.

Mający siedzibę w Hadze MTK jest powołany do sądzenia osób fizycznych. Ma uprawnienia do rozpoznawania oskarżeń o zbrodnie wojenne, zbrodnie ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Śledztwo w sprawie zbrodni wojennych na Ukrainie zostało wszczęte 3 marca 2022 r. na wniosek kilkudziesięciu państw, w tym Polski. Prokuratura MTK przesłała sędziom wniosek o wydanie nakazów aresztowania Putina i Lwowej-Biełowej 22 lutego b.r.