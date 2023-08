Semeniuk-Patkowska o 800 plus: w sposób sprawiedliwy przekazujemy środki potrzebującym

800 plus jest dostosowane do tych czasów, w których dziś się znajdujemy. Nie możemy unikać tematu związanego z inflacją, która jest skutkiem wielu wypadkowych, w tym przypadku też efektem trwającej wojny – mówiła w poniedziałek w Studiu PAP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska.

"To program społeczny, którego głównym celem jest wyrównywanie szans" - powiedziała. Zapytana o waloryzację podkreślała, że "staramy się bazować na wyrównywaniu szans i dysproporcji w dostępności do wakacji. W dostępności do szkół. W dostępności do żłobków. W dostępności do służby zdrowia. Ale przede wszystkim w komforcie życia."

Dopytywana, skąd wziąć pieniądze na te świadczenia, wskazała na uszczelnienie luki VAT-owskiej.

"My wszyscy składamy się na to, aby dobra publiczne były powszechne. Wszyscy. Nie tylko przedsiębiorstwa. Pracownicy etatowi również odprowadzają składki. I staramy się, aby proporcjonalnie te środki, na które się wszyscy się składamy, były kierowany w sposób sprawiedliwy" - powiedziała.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek podpisze nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zakłada ona podwyższenie od 1 stycznia 2024 r. świadczenia 500 plus do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Zgodnie z regulacją wypłata pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Autor: Jarema Jamrożek

Cała rozmowa jest na: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1605705,semeniuk-patkowska-o-800-sprawiedliwie-przekazujemy-srodki-potrzebujacym oraz https://wideo.pap.pl/