Senacka komisja kultury za odrzuceniem informacji o działalności Rady Mediów Narodowych

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu opowiedziała się we wtorek za odrzuceniem informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 r. Jak wynika z dokumentu, w ub.r. organ odbył 14 posiedzeń i zajmował się m.in. powoływaniem nowych rad programowych mediów publicznych.

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrzyła we wtorek informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 r. Prezentując dokument, przewodniczący Rady Krzysztof Czabański poinformował, że w ub.r. organ zajmował się głównie powoływaniem nowych rad programowych, ponieważ "zakończyły się kadencje w 20 spółkach". "Wszędzie te rady zostały powołane. W razie potrzeby były uzupełniane składy - jeżeli w międzyczasie się coś zmieniło. Poza tym było trochę decyzji personalnych dotyczących TVP i Polskiej Agencji Prasowej - w tej drugiej chodziło o radę nadzorczą - oraz decyzje, jeśli chodzi o rady nadzorcze w kilku radiach regionalnych. Było też kilka decyzji personalnych dotyczących zarządów w radiach regionalnych" - powiedział.

Dodał, że Rada udzieliła również patronatów honorowych albumom fonograficzno-fotograficznym dotyczącym współczesnej historii Polski. "Odbyliśmy 14 posiedzeń w ub.r. jako RMN. Dokładne sprawozdania znajdują się w protokołach z posiedzeń zatwierdzanych przez całą Radę. Na zakończenie - bo, oczywiście, służymy odpowiedzią na pytania i wyjaśnieniami jak będzie taka wola komisji - chciałem powiedzieć, że koszty funkcjonowania RMN w 2021 r. były o 12,3 proc. niższe niż w 2020 r." - podkreślił Czabański.

Odrębne zdanie do rozpatrywanej informacji przedstawił członek RMN Juliusz Braun, który wskazał, że w dokumencie pominięto tematy najbardziej dyskusyjne. Jako przykład podał zmodyfikowany w ub.r. regulamin Rady. "Zmiana szczególnie istotna moim zdaniem, tj. przyznanie przewodniczącemu RMN już na stałe upoważnienia do zwołania posiedzeń online. Takie posiedzenia odbywają się już od ponad dwóch lat, ale - co istotne - przewodniczący RMN w dowolnej sprawie może zarządzić głosowanie korespondencyjne - czyli głosowanie nawet poza posiedzeniem online - nad uchwałą, która przedstawiana jest bez uzasadnienia i nad tą uchwałą nie można już dyskutować. W ten sposób nie może być realizowane podstawowe zadanie RMN" - stwierdził.

Przewodnicząca komisji Barbara Zdrojewska (KO) złożyła wniosek o odrzucenie informacji o działalności RMN. Ostatecznie za odrzuceniem informacji opowiedziało się pięciu senatorów, jeden był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

W informacji o działalności RMN w 2021 r. wskazano, że Rada jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych zarządów i rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. W związku z tym Rada zajęła się m.in. sytuacją zaistniałą w Spółce Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna wskutek rezygnacji dotychczasowego prezesa Artura Kubaja oraz sprawą wakatu w Radzie Nadzorczej Polskiego Radia - Regionalna Rozgłośnia w Szczecinie "PR Szczecin" Spółka Akcyjna po rezygnacji Pawła Bakuna.

W dokumencie przypomniano, że do kompetencji Rady należy wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A. W tym zakresie Rada podjęła uchwałę ws. wyrażenia zgody na powołanie dyrektora oddziału terenowego w Szczecinie w Spółce Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Piotra Dziemiańczuka.

W okresie sprawozdawczym - czytamy - RMN odbyła 14 posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podczas nich odbyła m.in. dyskusję dotyczącą wysokości diet członków rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji, oddziałów terenowych TVP S.A. oraz Telewizji Polonia i postanowiła nie zmieniać ich wysokości w stosunku do poprzedniej kadencji. Prócz tego podejmowała m.in. tematykę zagrożeń związanych ze zmianami nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, stanu finansów spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP, składów osobowych organów zarządzających w spółach publicznych radiofonii i telewizji oraz spraw bieżących.

Rada Mediów Narodowych została powołana na mocy ustawy, która weszła w życie w 2016 r. Trzej członkowie Rady wybierani są przez Sejm, a dwaj powoływani przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez największe kluby opozycyjne.