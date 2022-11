Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu za odrzuceniem nowelizacji dotyczącej m.in. działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za odrzuceniem nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, regulującą m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także wprowadzającą zmiany w edukacji domowej. Nowela wzmacnia też nadzór kuratora oświaty.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji bez poprawek złożył senator Bogdan Zdrojewski (KO). Poparło go w głosowaniu 7 senatorów, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym Komisja Nauki, Edukacji i Sportu będzie rekomendować Senatowi odrzucenie nowelizacji. Głosowanie na komisji poprzedziła debata.

"Uważam, że na nowelizacja ustawy nie powinna zyskać akceptacji Senatu i to z kilku kluczowych powodów. Po pierwsze opowiadam się za szkołą, w której jest więcej wolności, a nie więcej ograniczeń. Opowiadam się także za takim decyzjami, które budują elastyczność w decyzjach, a nie usztywniają, zwłaszcza, jeśli chodzi o edukację domową" - powiedział Zdrojewski.

"Wszystkie wprowadzane propozycje według mnie de facto likwidują możliwość edukacji w sposób jasny, przejrzysty, elastyczny, z łatwością reagowania na rozmaite sytuacje, które życie nam dyktuje, a na które musimy odpowiadać adekwatnie, w określonym czasie. Według mnie ta ustawa w znacznym stopniu utrudnia podejmowanie decyzji w tej materii" - ocenił.

"Patrzyłem zawsze, przez te trzy dekady, na kuratora tak, jak to w języku polskim brzmi: kurator powinien być opiekunem, powinien być dodatkową pomocą dla samorządu i szkół, a nie nadzorcą, nie de facto tym elementem dużej, zcentralizowanej, bardzo często politycznej biurokracji, a w tym kierunku idziemy" - powiedział senator KO.

Polemizował z nim Michał Seweryński (PiS). "To co pan poruszył, to jedna z centralnych kwestii naszego systemu oświatowego. Musimy odpowiedzieć wyraźnie, czy ma być tak, że państwo jest odpowiedzialne za program nauczania w szkołach, czy mamy to zostawić zdecentralizowane jakimś innym ciałom, może samym rodzicom, może dyrektorom, żeby była ta pełna wolność. Tu nie za bardzo pasuje to słowo wolność do szkolnictwa, zwłaszcza tego niższego, co innego wolność akademicka, te znamy" - powiedział.

"Wyobraźmy sobie, że ten kurator nie miałby takich władczych uprawnień. Wiedziałby, że w jakiejś szkole dzieją się rzeczy, które są sprzeczne z prawem albo z przeznaczeniem szkolnictwa i zadaniami szkolnictwa. Obawiam się, że niejednokrotnie dyrektor sam nie dałby sobie rady z podjęciem sensownej decyzji, nawet po konsultacjach z rodzicami. Jeżeli kurator nie miałby takich uprawnień, łącznie z pewnymi kompetencjami władczymi, to trzeba postawić pytanie, po co on ma być, jaka jest jego rola" - wskazał Seweryński.

Wojciech Konieczny (PPS) poinformował, że ma wiele zastrzerzeń do nowelizacji. "Raczej jestem skłonny poprzeć wniosek pana senatora Zdrojewskiego o odrzucenie w całości" - zaznaczył. "Pan minister powiedział, że dyrektorzy postępują w taki czy inny sposób, są trudności z zarządzaniem szkołą, nadzorem, itd., itd., dopuszczają się pewnych niewłaściwych zachowań, a czy kuratorzy tego nie robią?" - zapytał. "Czy jesteśmy pewni, że kurator z tak wielką władzą będzie człowiekiem, który nie będzie popełniał żadnych błędów, nie będzie się kierował jakimiś politycznymi względami, ponieważ od tego zależy jego pozycja i czy nie w ten sposób oddziaływał na szkoły. I co wtedy?" - dodał.

Wskazał też na to, że kuratorzy będą się zmieniać, gdy będą zmieniać się rządy. "I wtedy kurator będzie realizować jakąś inną politykę - nie wiem, która jest lepsza, zostawmy to, po prostu inną, innego rządu - i na szkołach, nas dyrektorach będzie się to skupiać. Nagle te zajęcia pozaszkolne, które były dobre, zrobią się złe, a te, co były złe, nagle zrobią się dobre. Będzie to zależeć od wyników wyborów politycznych, parlamentarnych (...). To nie jest dobre podejście do szkolnictwa, nie jest to ugruntowanie pozycji ucznia, nauczyciela czy całej szkoły" - ocenił Konieczny.

"Zawsze w życiu kierowałem się zasadą, że jeśli miałem do wyboru coś robić lub nie robić, to wybieranie nie robić było o tyle podejrzane, że graniczyło z jakimś lenistwem, kapitulacją" - powiedział Kazimierz Wiatr (PiS). "Myślę, że wniosek o odrzucenie ustawy jest takim kierunkiem" - zaznaczył.

"Ja nie mówię, że wszystkie rozwiązania w tej ustawie są idealne, ale gdyby były konkretne korekty na pewno byśmy mieli płaszczyznę do prawdziwej refleksji. Jeśli to jest taka absolutna negacja, to niestety zachodzi tutaj takie wrażenie, że to jest wpisywanie się w taki spór, określany różnymi epitetami (...). Uważam, że dużo lepiej byłoby zaproponować pewne poprawki" - mówił Wiatr. "Państwo z jednego czy dwóch powodów odrzucacie wiele innych zapisów, które są poza sporem" - dodał.

Głos w debacie wzięli udział też przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Wskazywali m.in. na to, że projekt nowelizacji był projektem poselskim, zgłoszonym przez grupę posłów PiS i jako taki nie został poddany konsultacjom publicznym oraz, że część jej zapisów jest powtórzeniem zapisów, które były w nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zawetowanej wiosną tego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę.

"Jak to jest możliwe, że prezydent wetuje ustawę, najkrócej mówiąc, zostaje ona wrzucona do kosza, a ktoś wyjmuje tę ustawę z kosza i próbuje jej nadać nowe życie" - powiedział wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Krzysztof Baszczyński. Według niego "ta ustawa nie bez powodu została zawetowana, bo jej zapisy mogą być groźne dla szkoły i są groźne dla szkoły". Jako przykład wymieniał m.in. zapisy, z których - jak podał - wynika, że w przedszkolach wszystkie zajęcia będą mogły prowadzić osoby, które nie są nauczycielami.

Spora część dyskusji dotyczyła zawartych w noweli nowych zasad działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach. Wskazywano, że choć autorzy projektu nowelizacji i MEiN podnoszą, że ma ona na celu danie rodzicom realnego wpływu na to, jakie organizacje będą mogły prowadzić zajęcia w danej placówce, to opinia rodziców będzie bez znaczenia, gdy kurator wyda o nich opinie negatywną i że droga do uzyskania zgody jest bardzo długa, trwa kilka miesięcy.

Obecnie w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) "mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki". Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Zgodnie z nowelizacją wydanie opinii przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców muszą poprzedzić konsultacje przeprowadzone wśród rodziców, po zaznajomieniu ich ze scenariuszami zajęć, jakie chce organizacja prowadzić i materiałami, jakie chce wykorzystywać, przekazanymi przez organizacje dyrektorowi szkoły. Sposób przeprowadzenia konsultacji rada ma określić w regulaminie swojej działalności. Dopiero po przeprowadzeniu konsultacji rada będzie mogła wydać opinię. Kompetencje rady zostaną poszerzone dodatkowo o monitorowanie w szkole działalności stowarzyszenia lub organizacji i informowanie o tym rodziców.

Niezależnie od tego, nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć, dyrektor ma przekazać kuratorowi oświaty materiały wykorzystywane przez stowarzyszenie lub organizację do realizacji programu zajęć, scenariusz tych zajęć oraz pozytywną opinię rady. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii, z tym, że niewydanie opinii w tym terminie będzie uznawane za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej. Opinia kuratora będzie decydująca, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia.

Opinia kuratora oświaty nie będzie wymagana tylko w przypadku zajęć organizowanych i prowadzonych: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, przez organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP lub przez Polski Czerwony Krzyż.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał także pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub zgody samego pełnoletniego ucznia.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w edukacji domowej. Zgodnie z nowelizacją dziecko w edukacji domowej będzie musiało być przypisane do szkoły lub placówki znajdującej się na terenie województwa, w którym mieszka lub w województwie z nim sąsiadującym, a nie jak dotąd dowolnej w kraju, wybranej przez rodziców. Wniosek o zgodę na prowadzenie edukacji domowej swojego dziecka rodzice będą mogli złożyć tylko między 1 lipca a 21 września, a egzaminy klasyfikacyjne będą przeprowadzane tylko stacjonarnie w szkole, bez możliwości zdawania ich online.

Nowelizacja zmienia też przepisy dotyczące m.in. zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi, działalności oddziałów przygotowania wojskowego, tworzenia filii szkół artystycznych, dające możliwość powołania na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osoby niebędącej nauczycielem, możliwość odwołania dyrektora w czasie roku szkolnego, a także przepisy doprecyzowujące, dotyczące m.in. możliwości likwidacji szkół przez samorządy, oceny pracy nauczycieli, awansu zawodowego i godziny dostępności nauczycieli.

W przyszły wtorek nowelizacja ustawy Prawo oświatowe będzie przedmiotem prac senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.