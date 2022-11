Senacka komisja nie zaproponowała poprawek do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej nie zaproponowała żadnych poprawek do nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dot. dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej.

Nowela, która była we wtorek przedmiotem prac senackiej Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społeczne, na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów tak, by proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny. Podczas prac w komisji nie zgłoszono do nowelizacji żadnych poprawek.

Komisja będzie rekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

Zawarte w nowelizacji zapisy obejmują m.in. kwestię doręczania pism w postaci elektronicznej, co ma na celu zapewnienie skutecznego doręczania korespondencji - zarówno wysyłanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), jak i wysyłanej przez ZUS. Zmiany mają umożliwić m.in. doręczanie pism w postaci elektronicznej na profile PUE do podmiotów publicznych nieposiadających zarówno adresu do doręczeń elektronicznych, jak i elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP.

Ponadto nowelizacja zakłada, że wprowadzenie możliwości zastąpienie własnoręcznego podpisu decyzji, postanowień i innych pism Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego upoważnionego pracownika. Jak wskazał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed to "zdecydowanie przyspieszy i ułatwi proces wydawania decyzji, postanowień i innych pism sporządzanych w sposób masowy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego przez ZUS".

Regulacja wprowadza też zmiany dotyczące świadczenia wypłacanego przez ZUS, tzw. renty uczniowskiej. Ze względu na podobny krąg uprawnionych do renty uczniowskiej i socjalnej oraz czas powstania niezdolności do pracy, osoby uprawnione do renty uczniowskiej będą mogły wystąpić do ZUS o zamianę otrzymywanej renty na rentę socjalną. Prawo do renty uczniowskiej wygaśnie z dniem przyznania prawa do renty socjalnej.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie procedowana przez Senat na posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.