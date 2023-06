Senacka komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki do ustawy dotyczącej laptopów dla uczniów i bonów dla nauczycieli

Senacka komisja pozytywnie zaopiniowała poprawki zgłoszone przez senatorów do ustawy o wsparciu rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy i nauczycieli w bony na zakup laptopa.

W środę podczas debaty nad ustawą na posiedzeniu plenarnym senatorowie zgłosili kilka poprawek do niej. W czwartek Senacka Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zaopiniowała je pozytywnie.

Zgodnie z ustawą, co roku - począwszy od roku szkolnego 2023/2024 - kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających klasie IV szkoły podstawowej.

Laptopy będą kupowane centralnie na podstawie informacji o liczbie uczniów w danym roczniku. Sprzęt trafi do organów prowadzących szkoły i będą przekazywane uczniom. Laptop będzie własnością rodziców ucznia.

W ustawie zapisano też, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Chodzi - jak zapisano w ustawie - o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających w stosunku pracy na dzień 4 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Laptopy przekazane uczniom i kupione przez nauczycieli za pomocą bonu i bony nie będą podlegały egzekucji komorniczej ani opodatkowaniu.

W ustawie znalazły się też zapisy nowelizujące ustawę o Akademii Kopernikańskiej. Zgodnie z nimi nadzór nad nią sprawować będzie nie premier, tylko minister edukacji i nauki.

Wśród zaopiniowanych w czwartek pozytywnie poprawek znalazła się poprawka rozszerzająca grupę nauczycieli uprawnionych do bonów na zakup laptopa o nauczycieli przedszkoli. W innej poprawce zaproponowano przesunięcie terminu 4 września na 30 września, jako daty, kiedy nauczyciel musi być zatrudniony by mieć prawo do otrzymania bonu. Senatorowie uzasadniali to tym, że ruch kadrowy w szkołach trwa do końca września. W dwu innych poprawkach zaproponowano wykreślenie z ustawy wszystkich zapisów nowelizujących ustawę o Akademii Kopernikańskiej.

We wtorek senacka Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zaproponowała wiele poprawek do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w większości mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Głosowanie nad ustawą odbędzie się na zakończenie posiedzenia Senatu.