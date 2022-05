Senacka komisja SZ zarekomendowała odrzucenie noweli ustawy o służbie zagranicznej

Senacka komisja spraw zagranicznych zarekomendowała odrzucenie noweli ustawy o służbie zagranicznej, mającej pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej. Senator KO Marcin Bosacki określił ją jako "propagandową hucpę PiS".

O odrzucenie noweli wnioskował przewodniczący komisji Bogdan Klich (KO). Za wnioskiem o odrzucenie opowiedziało się 4 senatorów, przeciwko - jeden, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił nowelizację pod koniec kwietnia. Zmiany w przepisach o służbie zagranicznej - według zamysłu Rady Ministrów - mają pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski.

Prezentujący w czwartek projekt wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podkreślił, że w związku z obecną sytuacją geopolityczną należy wprowadzić "dodatkowe kryteria weryfikacji oraz potwierdzenia kompetencji pracowników MSZ". Podkreślił, że nowela przewiduje dodatkową weryfikację pracowników i kandydatów, którzy odbyli kursy, szkolenia, podjęli studia, uzyskali tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadzili działalność naukową w zagranicznym podmiocie szkolnictwa wyższego.

Jak tłumaczył, ustawa przewiduje konieczność uzyskania zgody szefa Służby Zagranicznej na zatrudnienie takich osób, a rozpatrzenie wniosku o zgodę odbywa się przy współpracy z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz "nie dotyczy osób, które kształciły się wyłącznie w państwach sojuszniczych".

Jak mówił, ustawa przewiduje ponadto m.in. zaprzestanie posługiwania się stopniem dyplomatycznym attaché. Wawrzyk zauważył, że "obecnie stopień ten używany jest głównie w krajach byłego bloku wschodniego, jest to relikt dawnych tradycji funkcjonujących w dyplomacji z okresu PRL" - powiedział.

Przewodniczący komisji Bogdan Klich (KO) pytał podczas posiedzenia m.in. o to, po co wprowadzać dodatkowy mechanizm weryfikacji kandydatów do służby zagranicznej przy pomocy ABW, skoro są oni poddawani ocenie resortowej. Krytycznie ocenił również pomysł zlikwidowania stopnia attaché, co - według niego - zmniejsza kadrowo zasoby MSZ, naszej dyplomacji, ograniczając o ten jeden szczebel możliwości służby zagranicznej, to też ogranicza możliwość awansu i planowania drogi rozwojowej dl poszczególnych członków służby zagranicznej".

Klich wskazywał również, że wedle obowiązujących przepisów dyplomata "powinien być gotowy do bycia elastycznym, ale że też ma prawo do tego, by nie godzić się proponowane mu stanowisko i na objęcie danej placówki dyplomatycznej". "Wprowadzenie zasady, że po dwukrotnej odmowie przyjęcia danego stanowiska w placówce zagranicznej automatycznie dyplomata opuszcza korpus i powoduje to wygaśnięcie jego stosunku służbowego, wydaje się naruszeniem tej równowagi. Dlatego chciałem zgłosić wniosek o odrzucenie tej ustawy w całości" - powiedział polityk KO.

Klich przypomniał, że opozycja krytycznie odnosiła się również do samej ustawy o służbie zagranicznej, która weszła w życie w 2021 roku, "uznając jej wady za istotne i powodujące destrukcję naszej dyplomacji". "Podtrzymujemy to stanowisko, pomimo upłynięcia miesięcy od tamtej debaty" - powiedział.

Wawrzyk, opowiadając politykowi KO wskazywał, że, "ostatnie miesiące i aktywność polskiej dyplomacji, wiodąca rola polskiej dyplomacji w mobilizowaniu opinii międzynarodowej, państw świata na rzecz Ukrainy pokazują, że wbrew temu, co pan przewodniczący powiedział, ustawa nie doprowadziła do dezorganizacji polskiej służby zagranicznej". "Wprost przeciwnie, jesteśmy uznawani za kraj, który jest wzorem do naśladowania dla innych w tym zakresie" - oświadczył.

Odnosząc się do proponowanej likwidacji stanowiska attaché podkreślał, że "to wcale nie oznacza jakichkolwiek zwolnień, (...) wprost przeciwnie". Przekonywał, że ta zmiana jest oczekiwana, a "dla każdego, kto ma stopień attaché, to oznacza awans". Wawrzyk zauważył też, że odrzucenie przez dyplomatę po raz drugi propozycji przyjęcia stanowiska na placówce nie będzie oznaczało automatycznego usunięcia go ze służby zagranicznej. Wiceszef MSZ podkreślał jednocześnie, że jeśli dyplomata dostaje propozycję zgodną z kompetencjami i doświadczeniem i dwukrotnie odmawia wyjazdu, "to przepraszam, ale obecność w służbie zagranicznej wiąże się z pewną dyspozycyjnością".

Jako "propagandową hucpę PiS" ocenił nowelę senator KO Marcin Bosacki. Jak mówił nowelizacja to "ustawa o absolwentach MGiMO (Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych - PAP)". "Chodzi w niej o to, by można było teoretycznie zweryfikować około 30 osób, które nadal pracują w MSZ, a które skończyły tę uczelnię. (...) Trzeba powiedzieć jasno - te osoby były od 1990 roku, każda z nich po kilkanaście razy weryfikowane co do lojalności wobec państwa polskiego i bezpieczeństwa poprzez procedurę uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych" - powiedział.

Z kolei przyjęcia nowelizacji bez poprawek chciał wiceprzewodniczący komisji senator Aleksander Szwed (PiS), który złożył wniosek w tej sprawie. Odnosząc się do argumentów opozycji Szwed ocenił, że "nie są one merytoryczne, bardziej polityczne". "Jeden z przedmówców, pan senator Bosacki, tylko szuka okazji, by zaatakować PiS" - stwierdził też polityk PiS.

W projekcie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań. Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej. W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.