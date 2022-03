Senacka komisja za przyjęciem ustawy o obronie ojczyzny bez poprawek (aktualizacja)

Senacka Komisja Obrony Narodowej opowiedziała się w środę za przyjęciem ustawy o obronie ojczyzny bez poprawek. Senat zajmie się ustawą na posiedzeniu plenarnym w czwartek.

Regulacja liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej m.in., że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Wnioski o przyjęcie ustawy bez poprawek zgłosili na posiedzeniu komisji senatorowie: Bogdan Zdrojewski (KO), którego poparł Krzysztof Brejza (KO), a także Marek Martynowski (PiS) i Krzysztof Kwiatkowski (senator niezrzeszony). "Chciałem złożyć wniosek o przyjęciu ustawy bez poprawek. To skonkretyzuje debatę i będziemy mogli skupić się na najważniejszych rzeczach, które w tej ustawie są albo, których brakuje" - uzasadniał Zdrojewski. "Mamy sytuację absolutnie nadzwyczajną. Wysiłki, aby zwiększyć bezpieczeństwo państwa polskiego wymagają zgody politycznej. Ale chcę zaznaczyć, że ustawa nie jest idealna, zawiera wiele mankamentów" - wskazał.

Także Kwiatkowski zwracał uwagę, że choć ustawa ma charakter systemowy i była przygotowywana przez dłuższy czas, finalizacja prac odbywa się w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę. Wyraził chęć przyjęcia jej bez poprawek i jako przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej zadeklarował gotowość współpracy i dokonania w niej zmian po wejściu przepisów w życie. "Nie mam żadnych wątpliwości, że dzisiaj nasz interes państwowy i narodowy, jak by go nie definiować, opowiada się za tym, by tę ustawę jak najszybciej przyjąć" - dodał.

Również senator Martynowski wnioskował o przyjęcie ustawy bez poprawek. "Myślę, że opinie biura legislacyjnego, czy pomysły senatora Jerzego Czerwińskiego (PiS), (by wpisać do ustawy przepisy dotyczące obrony cywilnej - PAP) są cenne, ale powinniśmy przyjąć ustawę bez poprawek i o to proszę" - powiedział.

Senator Brejza przekazał, że dołącza się do wniosku senatora Zdrojewskiego. "Sytuacja jest szczególna, wojna toczy się u granic, u bram Rzeczypospolitej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości ustawy, tych wykazywanych przez biuro legislacyjne, a także pewnych obaw i zagrożeń z likwidacji wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowe komendy uzupełnień, ale moment jest historyczny i należy zrobić wszystko, by w tych dniach, tygodniach, czy miesiącach bezpieczeństwo Polsce zagwarantować" - mówił.

Biuro legislacyjne Senatu wskazało w swojej opinii, że z uwagi na obszerność materii i krótki czas, ogranicza się ona do wybranych i zasadniczych uchybień aktu. W podsumowaniu opinii zaznaczono, że "nie obejmuje ona swym zakresem szeregu wad o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, a także może nie obejmować pełnego spektrum zastrzeżeń konstytucyjnych, unijnych i systemowych". Senackie biuro legislacyjne zgłosiło propozycje poprawek.

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zwrócił uwagę, że część przepisów budzących zastrzeżenia biura legislacyjnego obowiązuje w obecnych przepisach.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek, co było wnioskiem najdalej idącym, było 10 senatorów komisji, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Wiceminister dziękował po głosowaniu senatorom. "Serdecznie dziękuję za tę postawę i wsparcie, bo to szczególnie ważne w tych trudnych momentach, gdy mamy do czynienia z agresją rosyjską na Ukrainę i zagrożenie praktycznie przy naszych granicach" - powiedział Skurkiewicz.

Zgodnie z ustawą, którą Sejm uchwalił w miniony piątek, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronnej, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych.

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

Na mocy ustawy znosi się: szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień. Tworzy się: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz wojskowe centra rekrutacji. Wojewódzkie sztaby wojskowe przekształca się w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, a wojskowe komendy uzupełnień - w wojskowe centra rekrutacji. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy wojewódzkich sztabów wojskowych staną się pracownikami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zaś pracownicy wojskowych komend uzupełnień - pracownikami wojskowych centrów rekrutacji, które obejmą swoim terytorialnym zasięgiem działania zasięg dotychczasowych wojskowych komend uzupełnień.

W ustawie wskazano, że na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej prowadzi się rejestrację, której podlegają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat życia. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej ma określić, w drodze rozporządzenia m.in. tryb prowadzenia rejestracji, wzory dokumentów prowadzonych w jej ramach, szczegółowy zakres danych ujmowanych w poszczególnych dokumentach oraz tryb i sposób wzywania na rejestrację.

Czynności podejmowane w ramach kwalifikacji wojskowej mają być prowadzone przez powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie komisje lekarskie, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz szefa wojskowego centrum rekrutacji. W ustawie zapisano, że osoba ubiegająca się o powołanie do służby wojskowej może zgłosić się do dowolnie wybranego wojskowego centrum rekrutacji w celu złożenia wniosku o powołanie albo przesłać ten wniosek za pośrednictwem strony internetowej lub środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą, służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu: zasadniczej służby wojskowej; terytorialnej służby wojskowej; służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy; zawodowej służby wojskowej; służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu: dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie - jak zapisano - ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Ustawa reguluje także m.in. powoływanie i pełnienie służby, kształcenie żołnierzy, ich publiczną działalność, stopnie wojskowe, współpracę MON z organizacjami proobronnymi, uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy, dyscyplinę wojskową, kary i środki dyscyplinarne, wyróżnianie i uposażenia. Zawarto w niej także takie działy jak: "Militaryzacja i ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa", "Świadczenia na rzecz obrony", "Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej" i "Organizowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych".

Na mocy ustawy likwiduje się m.in. Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną i wojskowe pracownie psychologiczne.