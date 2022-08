Senacka komisja za zmniejszeniem budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023

Senacka komisja regulaminowa, etyki i spraw senatorskich proponuje zmniejszenie projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków zaplanowanych na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska, uposażeń senatorskich i pochodnych od nich naliczanych oraz diet parlamentarnych.

W środę na posiedzeniu senackiej komisji regulaminowej, etyki i spraw senatorskich został zaprezentowany projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023.

Projekt przedstawił szef senackiej kancelarii Adam Niemczewski, który poinformował, że przyszłoroczny projekt budżetu Kancelarii Senatu zakłada, że wydatki wyniosą 169 mln 915 tys. zł. "Wydatki związane ze zmianą kadencji Senatu mają wynieść 13 mln 998 tys. zł., wydatki związane ze wzrostem wynagrodzeń - 6 mln 475 tys. zł. Co powoduje, że sam budżet po wyłączeniu wydatków związanych ze zmianą kadencji oraz wzrostem wynagrodzeń wyniesie 149 mln 442 tys zł" - podkreślił Niemczewski.

"Minister finansów poinformował nas, że średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w ujęcie nominalnym wyniesie 107,8 procenta. Wzrost wynika również ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem osób, którym wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" - mówił szef Kancelarii Senatu.

Niemczewski zaznaczył, że najistotniejszymi wydatkami są wzrosty wydatków zaplanowanych na fundusz wynagrodzeń osobowych "o kwotę 13 mln 305 tys. zł, z czego 8 mln zł w związku ze zmianą kadencji Senatu i koniecznością wypłaty przewidzianych w przepisach prawa dodatkowych świadczeń". "Są to w szczególności odprawy parlamentarne dla senatorów, którzy nie zostali wybrani na następną kadencję, wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i odprawy dla pracowników zatrudnionych na czas sprawowania funkcji przez osobę zajmującą kierownicze stanowiska państwowe" - powiedział szef senackiej kancelarii.

"4 mln 774 tys. zł w związku z przyjętym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej(...) i 338 tys. zł w związku ze skutkami finansowymi wynikającymi ze zmianą ustawy o służbie zagranicznej, a także w wyniku zwiększenia liczby osób, których wynagrodzenie podstawowe wypłacone jest na podstawie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe" - mówił Niemczewski.

Dodał, że zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń osobowych, czyli składek ZUS, wpłat na PPK wyniesie - 2 mln 108 tys. zł. "Zwiększenie o 160 tys. zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Kancelarii Senatu w związku ze skutkami finansowymi wynikającymi ze wzrostu w 2022 roku funduszu wynagrodzeń - to tak zwane 13-stki - i zwiększeniem w roku 2023 wysokości diety parlamentarnej, która ustalana jest do relacji uposażenia senatorskiego - przewidziany wzrost wydatków z tego tytułu - to 376 tys. zł" - podkreślił szef Kancelarii Senatu.

Na komisji głos zabrał senator Sławomir Rybicki (KO), który pozytywnie zaopiniował projekt budżetu Kancelarii Senatu na 2023 r. Wyraził jednocześnie zastrzeżenie co do zaplanowanych wydatków na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i uposażeń senatorskich. "Proponuję zmniejszenie projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę zaplanowaną na ten cel. W dobie kryzysu, inflacji i borykania sią Polaków dotyczących wzrostu cen myślę, że nie powinniśmy - jako senatorowie - godzić się na wzrost wynagrodzeń dla nas" - powiedział Rybicki. "Składam wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu, ale z zastrzeżeniem tych wydatków na wzrost wynagrodzeń senatorów" - oświadczył.

Na posiedzeniu została też odczytana opinia komisji na temat tego projektu. "Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 z zastrzeżeniem dotyczącym wysokości wydatków zaplanowanych na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, uposażeń senatorskich i pochodnych od nich naliczanych oraz diet parlamentarnych. Komisja proponuje zmniejszenie projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków zaplanowanych na ten cel" - głosi treść opinii.

Opinia ta została w głosowaniu przez senatorów przyjęta.