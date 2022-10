Senacka komisja zajmie się w środę projektem uchwały ws. reparacji

Senacka komisja spraw zagranicznych i UE zajmie się w środę projektem uchwały ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. "Liczę na szerokie poparcie dla tego projektu" - podkreślił senator PiS Stanisław Karczewski.

W środę rano senacka komisja spraw zagranicznych i UE zajmie się złożonym przez PiS projektem uchwały ws. dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Taką samą uchwałę przyjął 14 września Sejm.

W projekcie wzywa się rząd Niemiec do "jednoznacznego przyjęcia "politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej odpowiedzialności" za wszystkie skutki spowodowane Polsce i jej obywatelom w wyniku rozpętania przez III Rzeszę II wojny światowej.

"Agresja niemiecka, okupacja Polski przez Niemcy oraz systemowe ludobójstwo spowodowały ogrom krzywd, cierpień, a także strat materialnych i niematerialnych. Okrucieństwa okupacji niemieckiej w stosunku do ludzi przybierały najróżniejsze formy: zniewalania, pracy przymusowej, rabunku dzieci, okaleczania, gwałcenia i mordowania dzieci, kobiet i mężczyzn - obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Zacierano także ślady ludobójstwa i zbrodni wojennych" - głosi projekt uchwały.

W projekcie podkreślono, że Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez państwo niemieckie, ani zadośćuczynienia za krzywdy jej obywateli.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane państwo polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec państwa niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione, nie ma żadnych podstaw - ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona" - czytamy w projekcie.

Projekt stwierdza ponadto, że Polska nie otrzymała rekompensaty także za straty poniesione podczas II wojny światowej w wyniku agresji sowieckiej. Jak zaznaczono, "straty te wymagają określenia i przedstawienia niezbędnego szacunku, który będzie podstawą podjęcia odpowiednich działań wobec Federacji Rosyjskiej".

Jeden z wnioskodawców, senator PiS Stanisław Karczewski przyznał w rozmowie z PAP, że liczy na szerokie poparcie dla tego projektu. "W Sejmie ta uchwała została przyjęta prawie jednomyślnie, nie widzę żadnych powodów do tego, żeby nasi oponenci polityczni zagłosowali inaczej" - podkreślił Karczewski.

Zdaniem senatora PiS uchwała ta reprezentuje poglądy Polaków, bo - jak wskazywał - z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków popiera dążenia Polski do reparacji.

Przewodniczący grupy senatorów KO Marcin Bosacki przekazał PAP, że w związku ze złożeniem przez PiS projektu uchwały, w ubiegłym tygodniu wysłał pismo do szefa MSZ Zbigniewa Raua. "Na razie nie uzyskałem odpowiedzi, bez niej zajmowanie się tą uchwałą jest błądzeniem we mgle - nie wiemy o co się stara rząd RP i nad czym my mamy rozmawiać" - podkreślił.

Bosacki w piśmie do szefa polskiej dyplomacji w imieniu grupy senatorów KO zwrócił się o udostępnienie noty dyplomatycznej skierowanej do Niemiec. W szczególności senator KO chce wiedzieć: czy i jakich reparacji rząd domaga się od Niemiec, jaką ścieżkę negocjacji w tej sprawie proponuje strona polska oraz czy częścią bądź załącznikiem noty był raport o stratach wojennych przygotowany przez zespół pod kierownictwem Arkadiusza Mularczyka.

Bosacki podkreślił w piśmie, że tylko znajomość treści noty pozwoli "skrupulatnie i racjonalnie" pracować nad projektem uchwały.