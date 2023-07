Senacka większość w projekcie uchwały: Senat z zadowoleniem odnotowuje, iż odstąpiono od obowiązkowej relokacji imigrantów

Senat z zadowoleniem odnotowuje, iż w projekcie paktu migracyjnego odstąpiono od obowiązkowej relokacji, stworzono inne możliwości udziału państw w polityce migracyjnej i przewidziano możliwość zwolnienia z obciążeń państwa pod szczególnie silną presją imigracyjną - głosi projekt uchwały większości senackiej.

Projekt uchwały został zamieszczony na stronie internetowej Senatu; podpisani pod nim są marszałek Senatu Tomasz Grodzki (PO) oraz senatorowie Marek Borowski i Kazimierz Michał Ujazdowski.

Podkreślono w nim, że Unia Europejska, tworząc obszar wolny od wewnętrznych kontroli granicznych, jest jednocześnie zobowiązana do stosowania wspólnej polityki w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi Unii.

Wskazano, że przedstawiona przez Radę Unii Europejskiej propozycja nowych zasad postępowania z nieregularną imigracją (tzw. pakt migracyjny) jest kolejną próbą rozwiązania tego problemu na szczeblu unijnym.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża pogląd, że zasady te powinny: opierać się zarówno na zasadzie solidarności między państwami członkowskimi, jak i sprawiedliwości w rozdziale środków, przeznaczonych na częściowe lub całkowite zrekompensowanie kosztów, związanych z finansowaniem pobytu i adaptacji imigrantów oraz przewidywać wzmocnienie działań, zwłaszcza we współpracy z krajami spoza Unii, mających na celu zwalczanie przemytu i handlu ludźmi" - czytamy w projekcie.

Podkreślono w nim, że Senat "popiera wszelkie działania, zmierzające do lepszej ochrony granic Unii Europejskiej oraz zwiększenia pomocy dla państw graniczących z Unią w celu zwalczania przyczyn migracji".

"Jednocześnie Senat z zadowoleniem odnotowuje, iż w projekcie paktu migracyjnego odstąpiono od obowiązkowej relokacji imigrantów, stworzono inne możliwości udziału poszczególnych państw we wspólnej polityce migracyjnej, a co najważniejsze - przewidziano możliwość zwolnienia z jakichkolwiek składek i obciążeń te państwa, które znajdują się pod szczególnie silną presją imigracyjną. Jednym z tych państw jest Polska, bowiem nasi rodacy na stałe przyjęli ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy - Senat wyraża im za to gorące podziękowanie" - głosi projekt.

Wskazano w nim, że "Polska i inne państwa odczuwające silną presję imigracyjną będą mogły skorzystać - co także trzeba ocenić pozytywnie - ze wsparcia specjalnego funduszu (Solidarity Pool), którego utworzenie przewiduje pakt migracyjny".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu, aby w dalszych pracach nad wypracowaniem ostatecznego kształtu paktu migracyjnego zadbał o zachowanie powyższych, korzystnych dla Polski zapisów i rzetelnie informował opinię publiczną o ustaleniach w tej sprawie" - zapisano w projekcie.

Sprawę skomentował w środę na Twitterze wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS).

"Nie będzie jednomyślnego stanowiska Sejmu i Senatu w sprawie migracji. Większość senacka wniosła konkurencyjny do uchwały PiS projekt w którym stwierdza: +Senat z zadowoleniem odnotowuje, iż w projekcie paktu migracyjnego odstąpiono od obowiązkowej relokacji imigrantów+" - napisał. Zauważył, że w innym akapicie projektu zapisano, że projekcie paktu migracyjnego stworzono inne możliwości udziału poszczególnych państw we wspólnej polityce migracyjnej i przewidziano możliwość zwolnienia z jakichkolwiek składek i obciążeń państwa znajdujące się pod szczególnie silną presją imigracyjną.

W czerwcu senatorowie PiS wnieśli projekt uchwały ws. propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów. W proponowanej uchwale wyrażono stanowczy sprzeciw wobec tych planów.

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec tej propozycji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył wówczas w Sejmie, że kwestia relokacji migrantów w Unii Europejskiej musi być przedmiotem referendum.