Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju krytycznie o ustawie oświatowej

Senacki Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju skrytykował podczas środowego posiedzenia nowelizację Prawa oświatowego. Jego uczestnicy ocenili m.in., że zapisy projektu ograniczą prawa rodziców i nauczycieli.

Rozpoczynając posiedzenie Zespołu jego przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że we wtorek senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odrzuciła uchwaloną przez Sejm nowelizację Prawa oświatowego.

Była minister edukacji, posłanka Krystyna Szumilas (KO) odpowiadając na pytanie, czy aktualne zmiany w systemie edukacji, to reforma, czy deforma, odpowiedziała, że "bez wątpliwości jest to deforma". "To właściwie jest demolowanie systemu edukacji, który budowaliśmy od 30 lat w wolnej Polsce" - oceniła, dodając, że ustawa ta wprowadza system oświaty przypominający ten z okresu PRL-u.

Stwierdziła, że zapis zmieniający zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych "odbiera rodzicom prawo do decydowania, w jakich zajęciach pozalekcyjnych będą mogły brać udział ich dzieci".

Była minister powiedziała, że już teraz widać efekt mrożący w szkołach, bo odwoływane są zajęcia z organizacjami pozarządowymi, co - zdaniem posłanki - "ogranicza inicjatywy młodych ludzi i samorządów terytorialnych". Podsumowując oceniła, że rolą tej ustawy jest wychowanie ucznia posłusznego władzy.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zaznaczył, że oświata nie potrzebuje tej nowelizacji. Ocenił, że powstaje ona "na polityczne zapotrzebowanie" partii rządzącej, a jej celem nie jest poprawa systemu, lecz wychowanie ucznia na obywatela posłusznego władzy.

Wśród narzędzi, które negatywnie wpłyną na szkolnictwo, wymienił zmiany w podstawie programowej, "lex Wójcik" i nowy przedmiot - historia i teraźniejszość. "Lex Czarnek wywraca system do góry nogami. Nie odpowiada na bieżące potrzeby edukacji" - ciągnął.

Powiedział także, że ustawa ta wprowadza "radykalizujące komponenty", a edukacja powinna być "przewidywalna" i "spójna wobec przekazu".

Cezary Pomarański z NIK przedstawił wyniki kontroli działalności szkół w Polsce w trakcie pandemii.

Odnosząc się do powodów podjęcia takiej kontroli przez NIK przekazał, że do Izby dochodziły sygnały "o niewystraczającym zapleczu informatycznym szkół, niedostatecznym przygotowaniu nauczycieli do nauczania zdalnego i o problemie wykluczenia cyfrowego uczniów". Dodał, że pojawił się także element "wpływu nauczania zdalnego na kondycję psychofizyczną uczniów".

Zaznaczył, że Ministerstwo Edukacji i Nauki w czasie przeprowadzenia kontroli przyjęło "dużo aktów prawnych, rozporządzeń, zarządzeń, rekomendacji, wytycznych", dodając, że było to ponad 60 aktów normatywnych. Wprowadzenie zdalnego nauczania skutkowało także uruchomieniem programu "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła plus". Przypomniał, że minister edukacji również "starał się o zwiększenie subwencji oświatowej na zakup sprzętu dla nauczycieli".

"Stwierdziliśmy, że nie określił standardów nauczania zdalnego lub hybrydowego, niewystarczająco wspierał nauczycieli w doskonaleniu umiejętności zdalnego nauczania" - zaznaczył. Jako błąd w działaniu MEiN kontrolerzy uznali także wprowadzenie przez resort rekomendacji niesprawdzania listy obecności. Zdaniem NIK spóźniona była także "reakcja w pomocy psychologiczno-pedagogicznej".

13 stycznia Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która zwiększa rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt ustawy czeka na rozpatrzenie przez Senat.