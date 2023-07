Senackie komisje za odrzuceniem prezydenckiej nowelizacji ustawy ws. komisji ds. wpływów rosyjskich

Senackie komisje w czwartek opowiedziały się za odrzuceniem prezydenckiej nowelizacji ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Kancelarii Senatu.

W czwartek Senacka Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziały się za odrzuceniem prezydenckiej nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 - poinformowało CIS.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie, podkreślił, że prezydencka nowelizacja nie poprawia ustawy w całości, nie koryguje bowiem wszystkich jej niekonstytucyjnych przepisów. Senator Kwiatkowski będzie sprawozdawcą ustawy na posiedzeniu Senatu.

Podczas posiedzenia senator Stanisław Gawłowski zgłosił wniosek o zwrócenie się do Kancelarii Prezydenta RP o udostępnienie opinii, w oparciu, o które prezydent Andrzej Duda podejmował decyzję o podpisaniu ustawy o komisji, a następnie o podjęciu inicjatywy ustawodawczej ją nowelizującej.

Według komunikatu Biuro Legislacyjne Senatu wyraziło następującą opinię na temat nowelizacji: "Nowela - sama w sobie - nie budzi zastrzeżeń natury techniczno- legislacyjnej".

"Mimo zmian nią wprowadzanych, nowelizowana ustawa o Komisji nadal pozostanie dotknięta licznymi wadami dewastującymi porządek prawny Rzeczypospolitej. Powinna więc ona zostać wyeliminowana z polskiego porządku prawnego w całości. Zmierzająca ku temu poprawka Senatu wykraczałaby jednak poza konstytucyjnie dopuszczalny zakres, stanowiąc obejście przepisów o trybie prac nad projektem ustawy w Sejmie oraz o senackiej inicjatywie ustawodawczej" - zaznaczyło BLS.

Jak podkreślono, prezydencka nowelizacja, którą przedstawiła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka, zmierza do zniesienia możliwości stosowania przez Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 środków zaradczych wskazanych w ustawie. Przewiduje też zmiany trybu odwoławczego od decyzji Komisji z sądów administracyjnych na sądy powszechne (apelacja) oraz wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora. Znoszone są środki zaradcze zapisane w obecnej ustawie (to m.in. zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat), a głównym przedmiotem stwierdzenia komisji będzie uznanie, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

29 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał - powstałą z inicjatywy PiS - ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i zapowiedział, że w trybie kontroli następczej kieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 30 maja ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a 31 maja weszła w życie. Zgodnie z nią termin na zgłaszanie kandydatów do komisji to 14 dni od wejścia ustawy w życie, czyli 14 czerwca, jednak nie przedstawiono jeszcze kandydatów do tej komisji.

2 czerwca prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt nowelizacji ustawy o komisji, które zmienia m.in. zasady wyboru przewodniczącego i pozostałych członków komisji. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu noweli ustawy o komisji napisano, że jego celem jest wprowadzenie zmian w ustawie, zmierzających do zniesienia możliwości stosowania przez komisję środków zaradczych, zmiany trybu odwoławczego od decyzji komisji - z sądów administracyjnych na sądy powszechne, a także wykluczenia możliwości pełnienia funkcji członka komisji przez posła lub senatora oraz zwiększenia niezależności komisji i transparentności postępowań przed nią i ujednolicenia w ramach systemu prawnego ochrony tajemnic zawodowych.

Sejm uchwalił prezydencką nowelizację 16 czerwca.