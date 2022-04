Senackie komisje za projektami zmian w kodeksach

Senackie komisje poparły we wtorek w pierwszym czytaniu cztery projekty nowelizacji kodeksów: postępowania karnego, karnego wykonawczego, postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o adwokaturze.

Projektami zajmowały się dwie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji. Wszystkie inicjatywy ustawodawcze poparto zdecydowaną większością głosów. Do niektórych projektów wprowadzono nieliczne poprawki.

Celem proponowanej przez Naczelną Radę Adwokacką nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy Prawo o adwokaturze jest podwyższenie standardów ochrony wykonywania zawodu adwokata.

Inicjatywa sprowadza się do tego, że o zamierzonym przeszukaniu pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do adwokata albo będącego w jego posiadaniu, będzie musiał zostać zawiadomiony dziekan okręgowej rady adwokackiej. Senatorowie przyjęli do projektu m.in. poprawkę o dołączeniu do tej regulacji także radców prawnych.

Projekt zakłada ponadto ustanowienie wyłącznej właściwości sądu w zakresie stosowania wobec adwokata w postępowaniu przygotowawczym środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu.

Po skierowaniu tej inicjatywy do dalszych prac, przewodniczący komisji ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zwrócił uwagę na "historyczny wymiar tego wydarzenia". "Właśnie realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w części sprzed 10 lat" - podkreślił.

Z kolei celem zaaprobowanej przez komisje nowelizacji Kodeksu postępowania karnego jest wydłużenie terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach zawiłych i skomplikowanych, w których sąd - sporządzając uzasadnienie wydanego wyroku - skorzystał z instytucji przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia.

Projektowana nowelizacja ustawy została zainspirowana stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, który opowiedział się za wydłużeniem do miesiąca terminu do wniesienia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których sporządzone uzasadnienie jest obszerne.

Obecnie obowiązuje jednolity termin na wniesienie apelacji w każdej sprawie rozpatrywanej w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 445 § 1 Kpk w każdym wypadku wynosi on 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Obecnie nie przewiduje się żadnej możliwości przedłużenia tego terminu.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich brak możliwości przedłużenia terminu na złożenie apelacji może wywoływać wątpliwości co do realnego zagwarantowania oskarżonemu prawa do obrony.

W przypadku popartej przez komisje izby wyższej inicjatywy zmierzającej do zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, chodzi o wprowadzenie na gruncie pięciu tzw. ustaw procesowych jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony sposób pisma procesowego.

Obecnie wymienione ustawy wykazują w tej mierze pewne odmienności, które - w szczególności świetle zasady ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji) - nie znajdują uzasadnienia - uzasadniają autorzy przedłożenia.

Jednym z przykładów jest różne traktowanie pism nadanych w placówkach pocztowych znajdujących się na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej czy też państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Ponadto za niekonsekwentne uznano postanowienia dotyczące żołnierzy oraz za odmienne formuły, które ustawodawca stosuje, również jeżeli chodzi osoby pozbawione wolności.

Ostatni z popartych w pierwszym czytaniu projektów dotyczy zmiany Kodeksu karnego wykonawczego. Jej celem jest doprecyzowanie zawartych w ustawie z 1997 roku regulacji przymusowego leczenia lub przymusowej rehabilitacji skazanych, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Zgodnie z projektem zmian, w razie braku zgody skazanego na leczenie, będzie mógł orzec o tym postanowieniem sąd penitencjarny, ale - w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego - uczyni to dopiero po wysłuchaniu opinii psychologa, a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych również lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa.